אתר "מידל איסט איי", הנתפס כמזוהה עם קטאר, דיווח כי מדינות שהממשל האמריקני מבקש לשלב בכוח הבין-לאומי בעזה חוששות מכניסה "למלכודת"
יוני בן מנחם | 9 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: מדינות ערב חוששות שייאלצו להתעמת עם חמאס בנוגע לפירוז הרצועה
האתר "מידל איסט איי", הפועל מבריטניה ונתפס כמזוהה עם קטאר, דיווח כי מדינות ערביות ומוסלמיות שהממשל האמריקני מבקש לשלב בכוח הבין-לאומי בעזה חוששות מפני "מלכודת" שתאלץ אותן לפעול לפירוז חמאס בכוח.
האתר מסר כי לפי טיוטת ההצעה האמריקנית המיועדת להגשה לאו"ם, שהגיעה לידי האתר, הכוח הבין-לאומי צפוי להיות מעורב בתהליך פירוז עזה מנשק, לרבות "השמדת ומניעת שיקום התשתיות הצבאיות, הטרוריסטיות וההתקפיות" של חמאס.
גורמים מצרים מסרו לאתר כי קהיר מבקשת פרק זמן למשא ומתן שיאפשר מסירת נשק כבד מצד חמאס בהליך מתואם, ואינה מתכוונת להיכנס לעימות ישיר עם הארגון. אחד הגורמים הדגיש כי "מצרים לא תבצע את המשימה שבה ישראל נכשלה", והוסיף כי לדעתה של קהיר תהליך הפירוז צריך לכלול הענקת חנינה ללוחמי חמאס שיסגירו את נשקם. הגורמים צוטטו בעילום שם ולא ניתן לאמת את הדברים מעבר לדיווח.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו