דיווח: מדינות ערב חוששות שייאלצו להתעמת עם חמאס בנוגע לפירוז הרצועה

האתר "מידל איסט איי", הפועל מבריטניה ונתפס כמזוהה עם קטאר, דיווח כי מדינות ערביות ומוסלמיות שהממשל האמריקני מבקש לשלב בכוח הבין-לאומי בעזה חוששות מפני "מלכודת" שתאלץ אותן לפעול לפירוז חמאס בכוח.

האתר מסר כי לפי טיוטת ההצעה האמריקנית המיועדת להגשה לאו"ם, שהגיעה לידי האתר, הכוח הבין-לאומי צפוי להיות מעורב בתהליך פירוז עזה מנשק, לרבות "השמדת ומניעת שיקום התשתיות הצבאיות, הטרוריסטיות וההתקפיות" של חמאס.