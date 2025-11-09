כניסה
לפי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת הגופה תתבצע בשעה 14:00

צוות מגזין אפוק | 9 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חמאס הודיע כי ימסור היום את גופתו של הדר גולדין ז"ל

הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כי תמסור היום בשעה 14:00 את "גופתו של הקצין הדר גולדין, שנמצאה אתמול אחר הצהריים במנהרה במחנה יבנא ברפיח".

אתמול דיווח ערוץ אלג'זירה הקטארי כי גופתו של החלל גולדין ז"ל אותרה ברצועת עזה.

הערוץ אף שידר סרטון ובו מוצגת לטענתו פעולת איתור גופתו של גולדין ז"ל המוחזקת ברצועה מאז שנת 2014.

הדר גולדין ז''ל

הדר גולדין ז''ל

