חמאס הודיע כי ימסור היום את גופתו של הדר גולדין ז"ל

הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כי תמסור היום בשעה 14:00 את "גופתו של הקצין הדר גולדין, שנמצאה אתמול אחר הצהריים במנהרה במחנה יבנא ברפיח".

אתמול דיווח ערוץ אלג'זירה הקטארי כי גופתו של החלל גולדין ז"ל אותרה ברצועת עזה.