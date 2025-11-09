כניסה
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הגיע לארה"ב וצפוי להיפגש מחר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בסוף השבוע האחרון הצליחה ארה"ב לקדם החלטה במועצת הביטחון של האו"ם שהסירה את שמו מרשימת הטרור

יוני בן מנחם | 9 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

התקרבות למערב, הסרת הסנקציות ואפשרות להסכם ביטחוני עם ישראל – לקראת ביקורו של נשיא סוריה בבית הלבן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, צפוי להפוך מחר לנשיא הסורי הראשון שייפגש עם נשיא ארה"ב בבית הלבן.

א-שרע, שהיה בעבר מנהיג ארגון הטרור "הייאת תחריר א-שאם" ובעל רקע בפעילות בארגוני אל-קאעידה ודאע"ש, צפוי להכריז במהלך ביקורו בוושינגטון על הצטרפות סוריה לקואליציה הבין-לאומית בראשות ארה"ב נגד דאע"ש.

על פי דיווחים בתקשורת הסורית, סוריה פתחה בימים האחרונים במבצע נרחב נגד תאי טרור של דאע"ש בכמה מחוזות במדינה. עד כה נעצרו 71 בני אדם ב-61 פשיטות. דובר משרד הפנים הסורי מסר כי במהלך חלק מהפשיטות נתפסו חומרי נפץ וכלי נשק.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בספטמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בספטמבר 2025 | צילום: נשיאות סוריה

הדר גולדין ז''ל
חמאס הודיע כי ימסור היום את גופתו של הדר גולדין ז"ל

צוות מגזין אפוק

לפי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת הגופה תתבצע בשעה 14:00

הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי
הפצ"רית לשעבר פונתה לבית חולים

צוות מגזין אפוק

לפי דיווחים היא ניסתה לכאורה לשים קץ לחייה. מצבה יציב

הדר גולדין ז''ל
דיווח בערוץ אלג'זירה: אותרה גופתו של הדר גולדין ז"ל

צוות מגזין אפוק

הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לבית משפחת גולדין למסור להם מידע שנמצא בידי צה"ל

נשיא ברזיל לשעבר, ז’איר בולסונארו, 14 בספטמבר 2025
ערעורו של בולסונארו נדחה: הנשיא לשעבר מתקרב לריצוי עונש של 27 שנות מאסר

דורון פסקין

בית המשפט העליון בברזיל דחה פה אחד את ערעורו הטכני של הנשיא לשעבר, שהורשע בניסיון לבצע הפיכה לאחר הפסדו בבחירות 2022. עונשו נותר בעינו, אך עומדת לו אפשרות ערעור נוספת שסיכוייה נמוכים

רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל
זוהתה גופתו של רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל שהושב אמש לישראל

אורן שלום

רודאיף ז"ל היה סגן רבש"ץ בכיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק ונהרג בהגנה על היישוב ב-7 באוקטובר

רכב הצלב האדום ברצועת עזה | צילום: SAEED JARAS/Middle East Images/AFP via Getty Images
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

