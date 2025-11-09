התקרבות למערב, הסרת הסנקציות ואפשרות להסכם ביטחוני עם ישראל – לקראת ביקורו של נשיא סוריה בבית הלבן

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, צפוי להפוך מחר לנשיא הסורי הראשון שייפגש עם נשיא ארה"ב בבית הלבן.

א-שרע, שהיה בעבר מנהיג ארגון הטרור "הייאת תחריר א-שאם" ובעל רקע בפעילות בארגוני אל-קאעידה ודאע"ש, צפוי להכריז במהלך ביקורו בוושינגטון על הצטרפות סוריה לקואליציה הבין-לאומית בראשות ארה"ב נגד דאע"ש.

על פי דיווחים בתקשורת הסורית, סוריה פתחה בימים האחרונים במבצע נרחב נגד תאי טרור של דאע"ש בכמה מחוזות במדינה. עד כה נעצרו 71 בני אדם ב-61 פשיטות. דובר משרד הפנים הסורי מסר כי במהלך חלק מהפשיטות נתפסו חומרי נפץ וכלי נשק.