נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הגיע לארה"ב וצפוי להיפגש מחר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בסוף השבוע האחרון הצליחה ארה"ב לקדם החלטה במועצת הביטחון של האו"ם שהסירה את שמו מרשימת הטרור
יוני בן מנחם | 9 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
התקרבות למערב, הסרת הסנקציות ואפשרות להסכם ביטחוני עם ישראל – לקראת ביקורו של נשיא סוריה בבית הלבן
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, צפוי להפוך מחר לנשיא הסורי הראשון שייפגש עם נשיא ארה"ב בבית הלבן.
א-שרע, שהיה בעבר מנהיג ארגון הטרור "הייאת תחריר א-שאם" ובעל רקע בפעילות בארגוני אל-קאעידה ודאע"ש, צפוי להכריז במהלך ביקורו בוושינגטון על הצטרפות סוריה לקואליציה הבין-לאומית בראשות ארה"ב נגד דאע"ש.
על פי דיווחים בתקשורת הסורית, סוריה פתחה בימים האחרונים במבצע נרחב נגד תאי טרור של דאע"ש בכמה מחוזות במדינה. עד כה נעצרו 71 בני אדם ב-61 פשיטות. דובר משרד הפנים הסורי מסר כי במהלך חלק מהפשיטות נתפסו חומרי נפץ וכלי נשק.
