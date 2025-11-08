בית המשפט העליון בברזיל דחה פה אחד את ערעורו הטכני של הנשיא לשעבר, שהורשע בניסיון לבצע הפיכה לאחר הפסדו בבחירות 2022. עונשו נותר בעינו, אך עומדת לו אפשרות ערעור נוספת שסיכוייה נמוכים
דורון פסקין | 8 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ערעורו של בולסונארו נדחה: הנשיא לשעבר מתקרב לריצוי עונש של 27 שנות מאסר
נשיא ברזיל לשעבר, ז’איר בולסונארו, ספג ביום שישי מפלה משפטית נוספת, לאחר שהרכב של בית המשפט העליון דחה פה אחד (0-4) את ערעורו על גזר הדין שהטיל עליו 27 שנות מאסר ושלושה חודשים. בולסונארו הורשע בניסיון לבצע הפיכה בעקבות הפסדו בבחירות לנשיאות בשנת 2022.
ההחלטה התקבלה בידי ארבעת שופטי ההרכב – אלכסנדר דה מוראיש (ששימש כשופט המוביל בתיק), פלאביו דינו, כריסטיאנו זאנין וקרמן לוסיה – ומותירה את בולסונארו בפני שלב ערעור אחרון וכמעט חסר סיכוי בערכאה העליונה. מקום אחד בהרכב נותר פנוי מאז עזיבתו של השופט לואיס פוקס, שהיה היחיד שהתנגד להרשעה המקורית בספטמבר האחרון.
על פי הדיווח בעיתון הברזילאי O Globo, הערעור שנדחה היה מסוג Embargos de Declaração ("ערעור הבהרה") – הליך טכני המאפשר לנאשם לטעון כי בפסק הדין נפלו טעויות, סתירות או חוסר הנמקה, אך מבלי לערער על עצם ההרשעה. השופטים קבעו כי בקשת ההגנה "משקפת חוסר שביעות רצון מהתוצאה הסופית ולא מצביעה על שגיאות מהותיות".
