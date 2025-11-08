ערעורו של בולסונארו נדחה: הנשיא לשעבר מתקרב לריצוי עונש של 27 שנות מאסר

נשיא ברזיל לשעבר, ז’איר בולסונארו, ספג ביום שישי מפלה משפטית נוספת, לאחר שהרכב של בית המשפט העליון דחה פה אחד (0-4) את ערעורו על גזר הדין שהטיל עליו 27 שנות מאסר ושלושה חודשים. בולסונארו הורשע בניסיון לבצע הפיכה בעקבות הפסדו בבחירות לנשיאות בשנת 2022.

ההחלטה התקבלה בידי ארבעת שופטי ההרכב – אלכסנדר דה מוראיש (ששימש כשופט המוביל בתיק), פלאביו דינו, כריסטיאנו זאנין וקרמן לוסיה – ומותירה את בולסונארו בפני שלב ערעור אחרון וכמעט חסר סיכוי בערכאה העליונה. מקום אחד בהרכב נותר פנוי מאז עזיבתו של השופט לואיס פוקס, שהיה היחיד שהתנגד להרשעה המקורית בספטמבר האחרון.