לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, טיוטת חוק חדשה בפרלמנט מבקשת לעגן את התנאים הביטחוניים, הכלכליים והמשפטיים למעבר במצר

דורון פסקין | 31 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

דיווח: איראן מקדמת מהלך חקיקתי לביסוס השליטה במצר הורמוז

על רקע החרפת המתיחות האזורית סביב איראן, בטהראן מנסים להעביר את המאבק על מצר הורמוז מזירת האיומים וההצהרות אל זירת החקיקה.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, אתמול הודיע חבר ועדת הביטחון הלאומי והמדיניות החוץ של הפרלמנט, מוג'תבא זארעי, כי טיוטת חוק העוסקת במצר קיבלה "אישור ראשוני" בוועדה וכי היא מוכנה לדיון במליאה.

היום דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית ILNA כי מדובר ב"טיוטת חוק הפעולה האסטרטגית לביטחון ולפיתוח בר-קיימא של מצר הורמוז", שכבר עברה שלב ראשון בדרך לדיון פומבי רחב יותר בפרלמנט.

ספינת מטען במצר הורמוז, 25 בפברואר 2026 | צילום: Giuseppe CACACE / AFP via Getty Images

