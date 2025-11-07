נשיא ארה"ב הצהיר בשבוע שעבר כי הורה לפנטגון להתכונן לתקיפה אפשרית בניגריה בשל פגיעה בנוצרים במדינה. עם זאת, המגבלות המבצעיות והדיפלומטיות מציבות סימן שאלה בנוגע לסיכוי שארה"ב תממש את האיום
דורון פסקין | 7 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
האם ארה"ב אכן תתקוף בניגריה?
בסוף השבוע שעבר הצהיר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי הורה לפנטגון "להתכונן לפעולה אפשרית בניגריה" בשל פגיעה בנוצרים במדינה.
על רקע טענותיו של טראמפ כי "אסלאמיסטים קיצוניים" אחראים ל"טבח המוני של נוצרים" בניגריה, ולצד ההכרזה על החזרת המדינה לרשימת המדינות "המעוררות דאגה מיוחדת" בכל הנוגע לחופש הדת, מתחדדת השאלה האם מדובר באיום שארה"ב אכן תוכל לממש.
לצבא ארה"ב ובייחוד לפיקוד אפריקה (AFRICOM) יש יכולת צבאית לבצע תקיפה אווירית או מבצע מוגבל בשטח אפריקני. בפועל, היכולת הזו נשענת על תנאים מדיניים ולוגיסטיים מורכבים: נגישות לבסיסים קרובים, שיתוף פעולה של מדינות מארחות והיתרים חוקיים לפעול מחוץ לגבולות ארה"ב.
