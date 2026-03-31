משמרות המהפכה מהדקים את השליטה באיראן | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי בצמרת האיראנית התגלעו עימותים חריפים בין נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לבין מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואהידי.

פזשכיאן, המבקש לקדם קו מתון יותר מול המערב ולמנוע קריסה כלכלית, נתון למתקפה מצד והידי, שמדיר אותו ממוקדי קבלת ההחלטות, מונע ממנו מעורבות במשא ומתן ומרכז בידיו את עיקר מנגנוני הכוח והשליטה.