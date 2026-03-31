גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי המשטר באיראן עובר שינוי במסגרתו הכוח עובר בהדרגה מהממסד הדתי השיעי לממסד הצבאי-ביטחוני, ובראשו משמרות המהפכה, שמכתיב כיום את ההחלטות המרכזיות

יוני בן מנחם | 31 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

משמרות המהפכה מהדקים את השליטה באיראן | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי בצמרת האיראנית התגלעו עימותים חריפים בין נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לבין מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואהידי.

פזשכיאן, המבקש לקדם קו מתון יותר מול המערב ולמנוע קריסה כלכלית, נתון למתקפה מצד והידי, שמדיר אותו ממוקדי קבלת ההחלטות, מונע ממנו מעורבות במשא ומתן ומרכז בידיו את עיקר מנגנוני הכוח והשליטה.

הקרע בין הדרג הפוליטי לדרג הצבאי מעיד כי כוחות הביטחון, ובראשם משמרות המהפכה, הופכים לגורם המרכזי המכתיב את מדיניותה של איראן. מעצר מקורביו של פזשכיאן והפסקת התמיכה בגופים אזרחיים מעידים אף הם על העדפת הכוח הצבאי על פני המערכת האזרחית.

איש כוחות הביטחון איראני במהלך עצרת לציון 47 שנה למהפכה האסלאמית בטהראן, 11 בפברואר 2026 | צילום: AFP via Getty Images

