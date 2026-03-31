מדוע מצרים, שמיישמת עונש מוות, תוקפת את החוק הישראלי? | פרשנות

חוק עונש מוות למחבלים אושר אמש בכנסת, ועורר תגובה חריפה מצד מצרים. משרד החוץ המצרי הבהיר בהודעה רשמית כי הוא רואה באישור החוק הסלמה חמורה וחסרת תקדים, הפוגעת פגיעה קשה בערובות הבסיסיות של משפט הוגן.

יש משהו שנראה במבט ראשון כמעט פרדוקסלי בתגובה המצרית הרשמית לאישור החוק הישראלי להוצאה להורג של מחבלים. בחוק המצרי עונש המוות לא רק קיים, אלא מהווה כלי פעיל בשירות המערכת המשפטית.