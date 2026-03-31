משרד החוץ המצרי והתקשורת המקומית גינו את חוק עונש מוות למחבלים שאושר בכנסת. בחוק המצרי עונש המוות לא רק קיים, אלא מהווה כלי פעיל בשירות המערכת המשפטית

דורון פסקין | 31 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מדוע מצרים, שמיישמת עונש מוות, תוקפת את החוק הישראלי? | פרשנות

חוק עונש מוות למחבלים אושר אמש בכנסת, ועורר תגובה חריפה מצד מצרים. משרד החוץ המצרי הבהיר בהודעה רשמית כי הוא רואה באישור החוק הסלמה חמורה וחסרת תקדים, הפוגעת פגיעה קשה בערובות הבסיסיות של משפט הוגן.

יש משהו שנראה במבט ראשון כמעט פרדוקסלי בתגובה המצרית הרשמית לאישור החוק הישראלי להוצאה להורג של מחבלים. בחוק המצרי עונש המוות לא רק קיים, אלא מהווה כלי פעיל בשירות המערכת המשפטית.

בשנת 2025 בלבד הוצאו להורג במדינה לפחות 15 בני אדם, ועשרות פסקי דין מוות סופיים נוספים אושרו. לכן מתעוררת השאלה, מה עומד מאחורי ההתנגדות המצרית לחוק הישראלי.

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025 | צילום: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

