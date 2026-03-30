כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בכירים בישראל מעריכים כי איראן חוששת מהאפשרות שכוחות כורדים חמושים ייכנסו לשטחה וייקחו חלק במהלכים להפלת המשטר, ומנסה להעביר אזהרה ברורה באמצעות תקיפות נגד מעוז הכורדים בצפון עיראק

יוני בן מנחם | 30 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

הניסיון האיראני להרתיע את הכורדים משיתוף פעולה עם ארה"ב וישראל | פרשנות

גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי איראן עומדת מאחורי התקיפות האחרונות בצפון עיראק, שכוונו לעבר מוקדי הנהגה בכירים בחבל כורדיסטן.

להערכתם, אין מדובר באירועים ביטחוניים נקודתיים, אלא במהלך מחושב כחלק ממאבק אזורי רחב יותר, שנועד להעביר מסר אסטרטגי ברור מטהראן: היזהרו, אתם מתקרבים לקו האדום.

במוקד ההסלמה עמדה שורת תקיפות ממוקדות נגד יעדים המזוהים עם ההנהגה הכורדית. בין היתר, כטב"ם תקף את אזור ביתו של נשיא חבל כורדיסטן, נג'ירוואן ברזאני, בעיר דוהוק. במקביל דווח על כטב"ם נוסף שיורט סמוך למתחם מגוריו של המנהיג הכורדי מסעוד ברזאני בארביל. מדובר בפגיעה ישירה, או כמעט ישירה, בלב מוקדי קבלת ההחלטות של ההנהגה הכורדית – צעד חריג המעיד על שינוי באופי הלחץ שמופעל על החבל.

כורדים משתתפים בטקס זיכרון לשישה לוחמים שנהרגו במתקפה איראנית בחבל כורדיסטן, 25 במרץ 2026

כורדים משתתפים בטקס זיכרון לשישה לוחמים שנהרגו במתקפה איראנית בחבל כורדיסטן, 25 במרץ 2026 | צילום: Safin HAMID / AFP via Getty Images

שתפו: