בכירים בישראל מסרו כי ארה"ב מגבשת אופציה לפעילות קרקעית בתוך איראן, כחלק מהגברת הלחץ הצבאי עליה. עם זאת, לטענתם – נשיא ארה"ב עדיין לא הכריע כיצד לפעול

יוני בן מנחם | 31 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

ישראל נערכת לאפשרות של הגברת הפעילות הצבאית של ארה"ב נגד איראן | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ישראל נערכת לאפשרות של הגברת הפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן בימים הקרובים.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול כי אלפי צנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב החלו להגיע למזרח התיכון. לפי הדיווח, הכוח כולל את מטה הדיוויזיה, חטיבת צנחנים אחת ויחידות לוגיסטיקה ותמיכה.

הדיוויזיה, שבסיסה בפורט בראג שבצפון קרוליינה, מצטרפת לכ-2,500 לוחמי מארינס שהגיעו לאזור בסוף השבוע שעבר, וכן לאלפי מלחים ואנשי כוחות מיוחדים שנפרסו באזור בשבועות האחרונים. גם הוול סטריט ג'ורנל דיווח בסוף השבוע שעבר כי הפנטגון שוקל לשלוח עד 10,000 לוחמים קרקעיים נוספים. אם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יאשר את המהלך, יהיו לארה"ב יותר מ-17,000 לוחמי קרקע בסמוך לאיראן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בדצמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' בבית הלבן, ארה״ב, 2 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

