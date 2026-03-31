ישראל נערכת לאפשרות של הגברת הפעילות הצבאית של ארה"ב נגד איראן | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ישראל נערכת לאפשרות של הגברת הפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן בימים הקרובים.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול כי אלפי צנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב החלו להגיע למזרח התיכון. לפי הדיווח, הכוח כולל את מטה הדיוויזיה, חטיבת צנחנים אחת ויחידות לוגיסטיקה ותמיכה.