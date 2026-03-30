בכירים בישראל מעריכים כי למרות ההצהרות הפומביות, יעדם המרכזי של החות'ים אינו בהכרח רק ישראל. הניסיון שנצבר בשנים האחרונות מלמד כי הכלי האפקטיבי ביותר שבידיהם הוא הפגיעה בחופש השיט בים האדום ובמצר באב אל-מנדב
יוני בן מנחם | 30 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
הצטרפות החות'ים למערכה עלולה להגביר את הלחץ על שוק האנרגיה | פרשנות
הכרזת החות'ים בתימן על הצטרפותם למלחמה לצד איראן לא הפתיעה את ישראל. במערכת הביטחון העריכו בסבירות גבוהה כי זהו תרחיש אפשרי, ונערכו אליו בהתאם, כך לדברי גורם מדיני בכיר.
לא מדובר בצעד טקטי נקודתי, אלא במהלך אסטרטגי רחב משמעות. במשך כחודש שמרה הנהגת ארגון "אנצאר אללה" החות'י על עמדה זהירה יחסית, כמעט מהוססת, למרות הרטוריקה התומכת בציר האיראני. אולם ברגע שבו התחזקה ההערכה כי העימות בין איראן, ישראל וארה"ב עלול להתרחב לממדים אזוריים, השתנה גם חישוב הסיכונים שלה.
הירי הראשון לעבר דרום ישראל, גם אם לא גרם לנזק ממשי, סימן את המעבר משלב ההצהרות לשלב הפעולה. בכך הצטרפו החות'ים בפועל לכלל מרכיבי הציר האיראני במערכה. מהלך זה מחזק את תחושת ההתלכדות האזורית סביב איראן, אך גם מעלה באופן משמעותי את הסיכון להסלמה רחבה.
