הלב של התעשייה האיראנית תחת אש: מדוע הפלדה הפכה ליעד אסטרטגי? | פרשנות

התקיפות הישראליות בסוף השבוע האחרון נגד מפעלי הפלדה של חברת מובארכה שבאיספהאן ונגד מפעלי הפלדה בחוזסתאן שבחבל אהוואז, לא כוונו לענף תעשייתי שולי. מדובר בפגיעה ישירה באחד מעמודי התווך היציבים והחשובים ביותר של הכלכלה האיראנית.

לפי חברת המידע הבריטית Argus, המתמחה בניתוח שוקי המתכות והאנרגיה, התקיפות צפויות לצמצם את כושר הייצור והייצוא של מוצרי ביניים מפלדה באיראן. חברת הפלדה בחוזסתאן כבר אישרה את חומרת המצב, כשמסרה כי קווי הייצור הופסקו לצורך הערכת נזקים.