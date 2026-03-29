כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

התקיפות על מפעלי הענק באיספהאן ובחוזסתאן אינן מקריות. ענף הפלדה הפך לנקודת תורפה קריטית עבור איראן

דורון פסקין | 29 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הלב של התעשייה האיראנית תחת אש: מדוע הפלדה הפכה ליעד אסטרטגי? | פרשנות

התקיפות הישראליות בסוף השבוע האחרון נגד מפעלי הפלדה של חברת מובארכה שבאיספהאן ונגד מפעלי הפלדה בחוזסתאן שבחבל אהוואז, לא כוונו לענף תעשייתי שולי. מדובר בפגיעה ישירה באחד מעמודי התווך היציבים והחשובים ביותר של הכלכלה האיראנית.

לפי חברת המידע הבריטית Argus, המתמחה בניתוח שוקי המתכות והאנרגיה, התקיפות צפויות לצמצם את כושר הייצור והייצוא של מוצרי ביניים מפלדה באיראן. חברת הפלדה בחוזסתאן כבר אישרה את חומרת המצב, כשמסרה כי קווי הייצור הופסקו לצורך הערכת נזקים.

כדי להבין את עוצמת המכה, יש לבחון את מעמדה של איראן בענף הפלדה העולמי. לפי נתוני איגוד הפלדה העולמי, איראן סיימה את שנת 2025 במקום העשירי בעולם בייצור פלדה גולמית, עם תפוקה של כ-31.8 מיליון טון.

מפעל הפלדה בחוזסתאן, 22 בדצמבר 2020

מפעל הפלדה בחוזסתאן, 22 בדצמבר 2020 | צילום: REZA SOLEYMANI ROUZBEHANI/ISNA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מתקפה ישראלית בדרום לבנון, 25 במרץ 2026
המשבר הפנימי בלבנון מעמיק | פרשנות

יוני בן מנחם

כמיליון עקורים, מתיחות עדתית גוברת ועימות פנימי עם חיזבאללה מקרבים את לבנון לנקודת רתיחה על רקע המלחמה מול ישראל

מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל, עלי רזא תנגסירי
חיסול מפקד חיל הים של משמרות המהפכה – צעד חשוב במאבק על מצר הורמוז | פרשנות

יוני בן מנחם

עלי רזא תנגסירי שחוסל בשבוע שעבר היה דמות מפתח באסטרטגיה הימית של איראן. בכירים בישראל מציינים כי חיסולו מהווה צעד משמעותי

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
מדוע החות'ים מתימן הצטרפו למלחמה רק עכשיו? | פרשנות

יוני בן מנחם

החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר דרום הארץ, לראשונה מתחילת המערכה במפרץ. כעת עולה השאלה האם החות'ים יחריפו את פעילותם – בין היתר באמצעות פגיעה בתנועת הספינות בים האדום או ניסיון לסגור את מצרי באב אל-מנדב

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 במרץ 2026
משבר האנרגיה במפרץ עשוי להוות הזדמנות עבור רוסיה, אך התקיפות האוקראיניות עשויות לשבש זאת | פרשנות

דורון פסקין

מכוני מחקר מעריכים כי עליית המחירים במגזר הנפט והגז עשויה להביא לעלייה משמעותית בהכנסות של רוסיה. השבוע אמר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים

איראנים מחזיקים תמונה של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, במהלך הלוויתו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, שחוסל על ידי ישראל, 21 במרץ 2026
חיסול בכירי המשטר האיראני – הישג טקטי שעשוי להביא להישג אסטרטגי? | פרשנות

יוני בן מנחם

עד כה חיסלה ישראל שורה של אנשי מפתח בהנהגה האיראנית, מה שיוצר טלטלה במשטר. לצד זאת, נותרת השאלה האם מדובר במהלך שמערער את היריב עד כדי קריסה, או דווקא דוחף אותו להתכנסות פנימית ולמערכה ממושכת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
הארכת האולטימטום האמריקני – מה מתכנן טראמפ? | פרשנות

יוני בן מנחם

הודעתו של נשיא ארה"ב כי הוא מאריך ב-10 ימים את האולטימטום, מעניקה זמן נוסף לקיום משא ומתן תחת אש. מבחינת ישראל, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר גם בהארכת הלחימה – מה שמאפשר לה להמשיך בשחיקת היכולות הצבאיות של איראן

שתפו: