התקיפות על מפעלי הענק באיספהאן ובחוזסתאן אינן מקריות. ענף הפלדה הפך לנקודת תורפה קריטית עבור איראן
דורון פסקין | 29 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
הלב של התעשייה האיראנית תחת אש: מדוע הפלדה הפכה ליעד אסטרטגי? | פרשנות
התקיפות הישראליות בסוף השבוע האחרון נגד מפעלי הפלדה של חברת מובארכה שבאיספהאן ונגד מפעלי הפלדה בחוזסתאן שבחבל אהוואז, לא כוונו לענף תעשייתי שולי. מדובר בפגיעה ישירה באחד מעמודי התווך היציבים והחשובים ביותר של הכלכלה האיראנית.
לפי חברת המידע הבריטית Argus, המתמחה בניתוח שוקי המתכות והאנרגיה, התקיפות צפויות לצמצם את כושר הייצור והייצוא של מוצרי ביניים מפלדה באיראן. חברת הפלדה בחוזסתאן כבר אישרה את חומרת המצב, כשמסרה כי קווי הייצור הופסקו לצורך הערכת נזקים.
כדי להבין את עוצמת המכה, יש לבחון את מעמדה של איראן בענף הפלדה העולמי. לפי נתוני איגוד הפלדה העולמי, איראן סיימה את שנת 2025 במקום העשירי בעולם בייצור פלדה גולמית, עם תפוקה של כ-31.8 מיליון טון.
