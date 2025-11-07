כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים במשרד החוץ אומרים כי מעמדה המיוחד של ישראל בארה"ב כבר אינו מובן מאליו, והדור הצעיר מתייחס לסוגיה הפלסטינית באופן ביקורתי יותר. בירושלים מצפים מטראמפ לפעול להחלשת השפעתו של ממדאני

יוני בן מנחם | 7 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

בעולם הערבי חוגגים את ניצחון ממדאני; בישראל מזהירים משינוי עומק בחברה האמריקנית

ניצחונו של זוהראן ממדאני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק לא היה מפתיע. הצעיר המוסלמי כבש את העיר הגדולה ביותר באמריקה, כשהוא מפגין אסלאם מתון כביכול, אך מלא באנטישמיות ואנטי ישראליות.

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי נכון יהיה מבחינת הדרג המדיני להחרים את ממדאני ולא לקיים עמו שום מגע, לאור הצהרותיו האנטי ישראליות והאנטישמיות. עם זאת, החלטה בנושא עדיין לא התקבלה.

ממדאני, שפתח את יומו הראשון כראש עיר בקריאת פרק מהקוראן, רשם היסטוריה כשהפך לראש העיר המוסלמי הראשון ממוצא דרום-אסייתי ולראש העיר הצעיר ביותר של ניו יורק זה למעלה ממאה שנה.

ראש עיריית ניו-יורק, זוהראן ממדאני

ראש עיריית ניו-יורק, זוהראן ממדאני, 5 בנובמבר 2025 | צילום: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא קזחסטן, קסים-ז'ומארט טוקאייב, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו | צילום:
קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם: צעד סמלי או מהלך בעל משמעות?

דורון פסקין

בשונה מהמדינות הקודמות שהצטרפו להסכמי אברהם, קזחסטן היא מדינה מוסלמית במרכז אסיה המקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל כבר שלושה עשורים. טראמפ: "ישנן מדינות רבות נוספות המבקשות להצטרף למועדון העוצמה הזה"

העיר אל-פאשר שבדארפור, 5 בנובמבר 2019
נקודת מפנה במלחמה בסודאן – מעוז הצבא בדארפור נפל

יוני בן מנחם

כוחות "התמיכה המהירה" ובני בריתם השתלטו בימים האחרונים על העיר אל-פאשר. דיווחים שמגיעים מהעיר מדברים על טבח רחב היקף

תיעוד מתקיפה של צה״ל בדרום לבנון היום
צה"ל השלים גל תקיפות בדרום לבנון; הותקפו תשתיות טרור ומחסני אמל"ח של "כוח רדואן"

דורון פסקין

חיל האוויר המשיך בפעולותיו נגד ניסיונות ההתחמשות של חיזבאללה

פריז, בירת צרפת, 26 באוקטובר 2025
דו"ח של מרכז מחקר צרפתי: רשת ריגול והשפעה איראנית חודרת לעומק המדינה

דורון פסקין

דו"ח שהוגש לפרלמנט ולשר הפנים הצרפתי על ידי מרכז המחקר הצרפתי העצמאי, "צרפת 2050", מתאר מנגנון איראני הפועל זה עשרות שנים, משגרירויות ואקדמיה ועד פוליטיקה ותקשורת – במטרה לעצב תודעה ולהשפיע על קבלת ההחלטות בפריז

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023
חיזבאללה ב"מכתב פתוח" להנהגת לבנון: "מתנגדים לכל משא ומתן עם ישראל"

דורון פסקין

ארגון הטרור ציין כי מטרת המכתב היא "לסכל ניסיונות לגרור את מדינת לבנון לסבבי משא ומתן חדשים שמטרתם לשרת את יעדי האויב הציוני"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, בישיבת ממשלה, 11 בפברואר 2025
ממשלת לבנון תתכנס לדיון בדוח הצבאי על תוכנית איסוף הנשק. גורמים בישראל: חיזבאללה ממשיך להשתקם

יוני בן מנחם

הדוח השני של צבא לבנון צפוי להציג התקדמות מדרום לליטני, כולל פירוק מתקנים ואיתור מחסני נשק. ברקע, גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי הנשיא עון וממשלתו חוששים מהשפעת חיזבאללה ורואים בעימות עם ישראל "תעודת ביטוח" פוליטית

שתפו: