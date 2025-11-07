בעולם הערבי חוגגים את ניצחון ממדאני; בישראל מזהירים משינוי עומק בחברה האמריקנית

ניצחונו של זוהראן ממדאני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק לא היה מפתיע. הצעיר המוסלמי כבש את העיר הגדולה ביותר באמריקה, כשהוא מפגין אסלאם מתון כביכול, אך מלא באנטישמיות ואנטי ישראליות.

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי נכון יהיה מבחינת הדרג המדיני להחרים את ממדאני ולא לקיים עמו שום מגע, לאור הצהרותיו האנטי ישראליות והאנטישמיות. עם זאת, החלטה בנושא עדיין לא התקבלה.