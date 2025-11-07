גורמים במשרד החוץ אומרים כי מעמדה המיוחד של ישראל בארה"ב כבר אינו מובן מאליו, והדור הצעיר מתייחס לסוגיה הפלסטינית באופן ביקורתי יותר. בירושלים מצפים מטראמפ לפעול להחלשת השפעתו של ממדאני
יוני בן מנחם | 7 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
בעולם הערבי חוגגים את ניצחון ממדאני; בישראל מזהירים משינוי עומק בחברה האמריקנית
ניצחונו של זוהראן ממדאני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק לא היה מפתיע. הצעיר המוסלמי כבש את העיר הגדולה ביותר באמריקה, כשהוא מפגין אסלאם מתון כביכול, אך מלא באנטישמיות ואנטי ישראליות.
גורמים מדיניים בכירים טוענים כי נכון יהיה מבחינת הדרג המדיני להחרים את ממדאני ולא לקיים עמו שום מגע, לאור הצהרותיו האנטי ישראליות והאנטישמיות. עם זאת, החלטה בנושא עדיין לא התקבלה.
ממדאני, שפתח את יומו הראשון כראש עיר בקריאת פרק מהקוראן, רשם היסטוריה כשהפך לראש העיר המוסלמי הראשון ממוצא דרום-אסייתי ולראש העיר הצעיר ביותר של ניו יורק זה למעלה ממאה שנה.
