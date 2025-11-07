קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם: צעד סמלי או מהלך בעל משמעות?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי קזחסטן תהיה המדינה הראשונה שתצטרף להסכמי אברהם במסגרת כהונתו השנייה. "הרגע קיימתי שיחה מצוינת בין ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לבין נשיא קזחסטן, קסים-ז'ומארט טוקאייב. קזחסטן היא המדינה הראשונה בתקופת כהונתי השנייה שמצטרפת להסכמי אברהם, הראשונה מבין רבות אחרות". כתב טראמפ ב-Truth Social וציין כי "זהו צעד משמעותי בבניית גשרים ברחבי העולם". לדבריו, "ישנן מדינות רבות נוספות המבקשות להצטרף למועדון העוצמה הזה".

הצטרפותה של קזחסטן להסכמים, מדינה מוסלמית במרכז אסיה המקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל כבר שלושה עשורים, מעלה שאלה האם מדובר במהלך משמעותי או בצעד סמלי לחיזוק הסכמי אברהם.