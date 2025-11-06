כוחות "התמיכה המהירה" ובני בריתם השתלטו בימים האחרונים על העיר אל-פאשר. דיווחים שמגיעים מהעיר מדברים על טבח רחב היקף
יוני בן מנחם | 6 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נקודת מפנה במלחמה בסודאן – מעוז הצבא בדארפור נפל
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי המצב בדרום סודאן, בעיקר במערב המדינה – באזורים דארפור וכורדפאן, מחריף.
לפני מספר ימים השתלטו כוחות "התמיכה המהירה" ובני בריתם על העיר אל-פאשר שבדארפור. מיד לאחר מכן החלו דיווחים על טבח רחב היקף בתושבים המקומיים. במקביל, מתרחש משבר חמור בדרום כורדפאן, שם הערים קאדוגלי, בירת המחוז, ואלדלנג' נתונות במצור דומה לזה שחוותה אל-פאשר טרם נפילתה.
אותם גורמים ביטחוניים מציינים כי השתלטות כוחות "התמיכה המהירה" על אל-פאשר מהווה נקודת מפנה דרמטית במלחמה, בעלת השלכות הומניטריות קשות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו