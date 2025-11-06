כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כוחות "התמיכה המהירה" ובני בריתם השתלטו בימים האחרונים על העיר אל-פאשר. דיווחים שמגיעים מהעיר מדברים על טבח רחב היקף

יוני בן מנחם | 6 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נקודת מפנה במלחמה בסודאן – מעוז הצבא בדארפור נפל

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי המצב בדרום סודאן, בעיקר במערב המדינה – באזורים דארפור וכורדפאן, מחריף.

לפני מספר ימים השתלטו כוחות "התמיכה המהירה" ובני בריתם על העיר אל-פאשר שבדארפור. מיד לאחר מכן החלו דיווחים על טבח רחב היקף בתושבים המקומיים. במקביל, מתרחש משבר חמור בדרום כורדפאן, שם הערים קאדוגלי, בירת המחוז, ואלדלנג' נתונות במצור דומה לזה שחוותה אל-פאשר טרם נפילתה.

אותם גורמים ביטחוניים מציינים כי השתלטות כוחות "התמיכה המהירה" על אל-פאשר מהווה נקודת מפנה דרמטית במלחמה, בעלת השלכות הומניטריות קשות.

העיר אל-פאשר שבדארפור, 5 בנובמבר 2019

העיר אל-פאשר שבדארפור, 5 בנובמבר 2019 | צילום: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מתקיפה של צה״ל בדרום לבנון היום
צה"ל מבצע גל תקיפות בדרום לבנון נגד תשתיות טרור של חיזבאללה

דורון פסקין

התקיפות מגיעות לאחר מספר אזהרות שפרסם דובר צה"ל בערבית, ובהמשך לתקיפות צה"ל בדרום לבנון בימים האחרונים

פריז, בירת צרפת, 26 באוקטובר 2025
דו"ח של מרכז מחקר צרפתי: רשת ריגול והשפעה איראנית חודרת לעומק המדינה

דורון פסקין

דו"ח שהוגש לפרלמנט ולשר הפנים הצרפתי על ידי מרכז המחקר הצרפתי העצמאי, "צרפת 2050", מתאר מנגנון איראני הפועל זה עשרות שנים, משגרירויות ואקדמיה ועד פוליטיקה ותקשורת – במטרה לעצב תודעה ולהשפיע על קבלת ההחלטות בפריז

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023
חיזבאללה ב"מכתב פתוח" להנהגת לבנון: "מתנגדים לכל משא ומתן עם ישראל"

דורון פסקין

ארגון הטרור ציין כי מטרת המכתב היא "לסכל ניסיונות לגרור את מדינת לבנון לסבבי משא ומתן חדשים שמטרתם לשרת את יעדי האויב הציוני"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, בישיבת ממשלה, 11 בפברואר 2025
ממשלת לבנון תתכנס לדיון בדוח הצבאי על תוכנית איסוף הנשק. גורמים בישראל: חיזבאללה ממשיך להשתקם

יוני בן מנחם

הדוח השני של צבא לבנון צפוי להציג התקדמות מדרום לליטני, כולל פירוק מתקנים ואיתור מחסני נשק. ברקע, גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי הנשיא עון וממשלתו חוששים מהשפעת חיזבאללה ורואים בעימות עם ישראל "תעודת ביטוח" פוליטית

ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל
ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, סטודנט זר מטנזניה, הוא החלל החטוף שהושב אמש לישראל

צוות מגזין אפוק

מולל ז"ל נחטף מהרפת של קיבוץ נחל עוז ומותו נקבע ב-13 בדצמבר 2023. בשבי חמאס נותרו כעת עוד שישה חללים חטופים

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
ארדואן: טורקיה נכנסת לשלב חדש בתהליך השלום מול המחתרת הכורדית

דורון פסקין

נשיא טורקיה קיים שיחות עם בכירי מפלגת DEM המזוהה עם המיעוט הכורדי ואמר: "הגענו לצומת דרכים בדרך לטורקיה חופשית מטרור"

שתפו: