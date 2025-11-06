צה"ל מבצע גל תקיפות בדרום לבנון נגד תשתיות טרור של חיזבאללה

צה"ל הודיע כי החל בגל תקיפות לעבר מטרות צבאיות של חיזבאללה בדרום לבנון.

התקיפות מגיעות לאחר מספר אזהרות שפרסם דובר צה"ל בערבית בהן קרא לציבור הלבנוני להתפנות מאזורים שונים בדרום לבנון. נוסף על כך, דובר צה"ל פרסם אזהרה נוספת לבניין שעדיין לא הותקף. עד כה הותקפו הכפרים טיר דבא, עיתא אלג'בל, טורא וא-טיבה.