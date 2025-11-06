דו"ח שהוגש לפרלמנט ולשר הפנים הצרפתי על ידי מרכז המחקר הצרפתי העצמאי, "צרפת 2050", מתאר מנגנון איראני הפועל זה עשרות שנים, משגרירויות ואקדמיה ועד פוליטיקה ותקשורת – במטרה לעצב תודעה ולהשפיע על קבלת ההחלטות בפריז
דו"ח של מרכז מחקר צרפתי: רשת ריגול והשפעה איראנית חודרת לעומק המדינה
בסוף אוקטובר הוגש לנשיא הסנאט הצרפתי, לנשיאת האספה הלאומית ולשר הפנים של צרפת, דוח חדש המתאר כיצד איראן מנהלת זה עשרות שנים מערך מתוחכם של חדירה והשפעה לצרפת.
הדוח נושא את הכותרת: "החדירה לצרפת של הרפובליקה האסלאמית של איראן – מרגלים, סוכני השפעה ובריונים: המכניקה של הכאוס".
לפי הדוח, שנכתב על ידי 12 מומחים בתחומי המודיעין, הביטחון והמשפט הבין-לאומי בהובלת מרכז המחקר האסטרטגי העצמאי "צרפת 2050", מדובר במנגנון רב-שכבתי הכולל סוכני מודיעין, אנשי השפעה, אקדמאים ופוליטיקאים המזוהים עם השמאל הרדיקלי.
