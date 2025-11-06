דו"ח של מרכז מחקר צרפתי: רשת ריגול והשפעה איראנית חודרת לעומק המדינה

בסוף אוקטובר הוגש לנשיא הסנאט הצרפתי, לנשיאת האספה הלאומית ולשר הפנים של צרפת, דוח חדש המתאר כיצד איראן מנהלת זה עשרות שנים מערך מתוחכם של חדירה והשפעה לצרפת.

הדוח נושא את הכותרת: "החדירה לצרפת של הרפובליקה האסלאמית של איראן – מרגלים, סוכני השפעה ובריונים: המכניקה של הכאוס".