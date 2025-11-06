כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דו"ח שהוגש לפרלמנט ולשר הפנים הצרפתי על ידי מרכז המחקר הצרפתי העצמאי, "צרפת 2050", מתאר מנגנון איראני הפועל זה עשרות שנים, משגרירויות ואקדמיה ועד פוליטיקה ותקשורת – במטרה לעצב תודעה ולהשפיע על קבלת ההחלטות בפריז

דורון פסקין | 6 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

דו"ח של מרכז מחקר צרפתי: רשת ריגול והשפעה איראנית חודרת לעומק המדינה

בסוף אוקטובר הוגש לנשיא הסנאט הצרפתי, לנשיאת האספה הלאומית ולשר הפנים של צרפת, דוח חדש המתאר כיצד איראן מנהלת זה עשרות שנים מערך מתוחכם של חדירה והשפעה לצרפת.

הדוח נושא את הכותרת: "החדירה לצרפת של הרפובליקה האסלאמית של איראן – מרגלים, סוכני השפעה ובריונים: המכניקה של הכאוס".

לפי הדוח, שנכתב על ידי 12 מומחים בתחומי המודיעין, הביטחון והמשפט הבין-לאומי בהובלת מרכז המחקר האסטרטגי העצמאי "צרפת 2050", מדובר במנגנון רב-שכבתי הכולל סוכני מודיעין, אנשי השפעה, אקדמאים ופוליטיקאים המזוהים עם השמאל הרדיקלי.

פריז, בירת צרפת, 26 באוקטובר 2025

פריז, בירת צרפת, 26 באוקטובר 2025 | צילום: MATHILDE KACZKOWSKI/Hans Lucas/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מתקיפה של צה״ל בדרום לבנון היום
צה"ל מבצע גל תקיפות בדרום לבנון נגד תשתיות טרור של חיזבאללה

דורון פסקין

התקיפות מגיעות לאחר מספר אזהרות שפרסם דובר צה"ל בערבית, ובהמשך לתקיפות צה"ל בדרום לבנון בימים האחרונים

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023
חיזבאללה ב"מכתב פתוח" להנהגת לבנון: "מתנגדים לכל משא ומתן עם ישראל"

דורון פסקין

ארגון הטרור ציין כי מטרת המכתב היא "לסכל ניסיונות לגרור את מדינת לבנון לסבבי משא ומתן חדשים שמטרתם לשרת את יעדי האויב הציוני"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, בישיבת ממשלה, 11 בפברואר 2025
ממשלת לבנון תתכנס לדיון בדוח הצבאי על תוכנית איסוף הנשק. גורמים בישראל: חיזבאללה ממשיך להשתקם

יוני בן מנחם

הדוח השני של צבא לבנון צפוי להציג התקדמות מדרום לליטני, כולל פירוק מתקנים ואיתור מחסני נשק. ברקע, גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי הנשיא עון וממשלתו חוששים מהשפעת חיזבאללה ורואים בעימות עם ישראל "תעודת ביטוח" פוליטית

ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל
ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, סטודנט זר מטנזניה, הוא החלל החטוף שהושב אמש לישראל

צוות מגזין אפוק

מולל ז"ל נחטף מהרפת של קיבוץ נחל עוז ומותו נקבע ב-13 בדצמבר 2023. בשבי חמאס נותרו כעת עוד שישה חללים חטופים

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
ארדואן: טורקיה נכנסת לשלב חדש בתהליך השלום מול המחתרת הכורדית

דורון פסקין

נשיא טורקיה קיים שיחות עם בכירי מפלגת DEM המזוהה עם המיעוט הכורדי ואמר: "הגענו לצומת דרכים בדרך לטורקיה חופשית מטרור"

רכב של הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

שתפו: