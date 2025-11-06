ארגון הטרור ציין כי מטרת המכתב היא "לסכל ניסיונות לגרור את מדינת לבנון לסבבי משא ומתן חדשים שמטרתם לשרת את יעדי האויב הציוני"
דורון פסקין | 6 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
חיזבאללה ב"מכתב פתוח" להנהגת לבנון: "מתנגדים לכל משא ומתן עם ישראל"
חיזבאללה פרסם היום "מכתב פתוח" חריג ולוחמני, המופנה ישירות להנהגה הפוליטית בלבנון – הנשיא, ג'וזף עון, יו"ר הפרלמנט, נביה ברי, וראש הממשלה, נוואף סלאם.
במכתב מדגיש הארגון את התנגדותו המוחלטת לכל משא ומתן מדיני עם ישראל – רעיון שעליו דיבר עון בפומבי בשבועות האחרונים, וכן את דחייתו הנחרצת של כל לחץ לפירוק נשקו.
חיזבאללה ציין בפתח המכתב כי הוא מציג את חזונו "כדי לסכל ניסיונות לגרור את מדינת לבנון לסבבי משא ומתן חדשים שמטרתם לשרת את יעדי האויב הציוני".
