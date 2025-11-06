ממשלת לבנון תתכנס לדיון בדוח הצבאי על תוכנית איסוף הנשק. גורמים בישראל: חיזבאללה ממשיך להשתקם

ממשלת לבנון צפויה להתכנס היום לדיון בדוח החודשי של צבא לבנון בנוגע ליישום תוכנית איסוף הנשק ברחבי המדינה, בהתאם להחלטה שהתקבלה ב-5 בספטמבר האחרון.

מדובר בדוח השני שמגיש הצבא, והוא מוגש על רקע התגברות התקיפות הישראליות בשטח לבנון ואזהרות מפני הרחבת העימות, לנוכח ההאשמות כי ביירות מתמהמהת בפירוק חיזבאללה מנשקו ולא סיפקה עד כה מענה בנושא המשא ומתן עם ישראל.

על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, הצבא צפוי להציג התקדמות ניכרת בדרום הליטני, הכוללת פירוק מתקנים צבאיים, סגירת מנהרות, איתור של למעלה מעשרה מחסני נשק והחרמת אמצעי לחימה – שחלקם הושמדו. עם זאת, הוא צפוי לטעון כי "המכשול המרכזי ליישום מלא של התוכנית נותר הכיבוש הישראלי של שטחים בדרום המדינה".