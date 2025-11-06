מולל ז"ל נחטף מהרפת של קיבוץ נחל עוז ומותו נקבע ב-13 בדצמבר 2023. בשבי חמאס נותרו כעת עוד שישה חללים חטופים
צוות מגזין אפוק | 6 בנובמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳
ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, סטודנט זר מטנזניה, הוא החלל החטוף שהושב אמש לישראל
משרד ראש הממשלה הודיע כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, זוהתה גופתו של החלל החטוף ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, שגופתו הושבה אתמול בערב לישראל.
מולל ז"ל, בן 21 במותו, היה סטודנט מטנזניה. הוא הגיע לקיבוץ נחל עוז 19 ימים בלבד לפני ה-7 באוקטובר, לאחר לימודי אגרונומיה באוניברסיטה.
הוא נחטף מהרפת של הקיבוץ בה עבד. ב-13 בדצמבר 2023 נקבע מותו. הוא הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו