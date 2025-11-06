כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא טורקיה קיים שיחות עם בכירי מפלגת DEM המזוהה עם המיעוט הכורדי ואמר: "הגענו לצומת דרכים בדרך לטורקיה חופשית מטרור"

דורון פסקין | 6 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארדואן: טורקיה נכנסת לשלב חדש בתהליך השלום מול המחתרת הכורדית

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הכריז אתמול כי ארצו נכנסת ל"שלב חדש" במאמצים להביא לסיום האלימות מול המחתרת הכורדית (PKK).

התקשורת הטורקית ציטטה את דבריו של ארדואן שנאמרו במהלך ישיבת סיעת מפלגת השלטון "הצדק והפיתוח" (AKP). לדבריו, בשבוע שעבר הוא קיים "שיחות בונות וענייניות" עם בכירים ממפלגת "השוויון והדמוקרטיה של העמים" (DEM), המזוהה עם המיעוט הכורדי.

ארדואן אמר כי הוא "מזמין את כל השחקנים הפוליטיים לקחת חלק באחריות [...] נראה שהגענו לצומת דרכים חדש בדרך לטורקיה חופשית מטרור", וציין כי "על כל אחד למלא את חלקו".

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל
ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, סטודנט זר מטנזניה, הוא החלל החטוף שהושב אמש לישראל

צוות מגזין אפוק

מולל ז"ל נחטף מהרפת של קיבוץ נחל עוז ומותו נקבע ב-13 בדצמבר 2023. בשבי חמאס נותרו כעת עוד שישה חללים חטופים

רכב של הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הישיבה עם מועצת הביטחון הרוסית בקרמלין, 5 בנובמבר 2025
פוטין הורה לבחון היערכות לביצוע ניסויים גרעיניים

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית ציטטה את דבריו של נשיא רוסיה בישיבת מועצת הביטחון. בשלב זה, ההנחיה לא מורה על ניסויים שיחלו באופן מיידי, אלא על הכנת תוכנית בה ניתן יהיה להשתמש במידה ויוחלט

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, 2 בנובמבר 2025
מספר ימים לפני הבחירות לפרלמנט – המתיחות הביטחונית בעיראק גוברת

דורון פסקין

פיצוץ בבסיס של "אל-חשד א-שעבי", ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק, לצד איום אמריקני לפעול נגד אותם מיליציות, מגבירים את הדריכות במדינה. הבחירות הקרובות יהוו מבחן כוח לראש הממשלה א-סודאני

שר הפנים הגרמני, אלכסנדר דוברינדט, במהלך מסיבת העיתונאים היום
גרמניה אסרה על פעילותו של ארגון אסלאמי קיצוני השולל את זכות הקיום של ישראל

דורון פסקין

שר הפנים הגרמני חתם הבוקר על צו לפירוק הארגון האסלאמיסטי "Muslim Interaktiv" והחרמת נכסיו: "מי שצועד ברחובותינו ותובע באגרסיביות הקמת ח'ליפות, מסית נגד מדינת ישראל והעם היהודי, ומבזה את זכויות הנשים והמיעוטים – ייתקל במלוא חומרת הדין"

ועדות "החוקה" ו"החוץ וביטחון" במהלך הדיון
הדיון בכנסת בפרשת הפצ"רית: היועמ"שית וראש אגף החקירות לא הגיעו; הוועדה הצביעה כי עליהם להתייצב על פי חוק

אורן שלום

ועדות "החוץ והביטחון" ו"החוקה" קיימו הבוקר דיון בנושא "ניגוד עניינים בחקירת הפצ"רית". היועמ"שית הודיעה כי נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה לא ישתתפו בדיון, בטענה ש"הוא עלול להוביל לשיבוש החקירה". יו"ר ועדת החוקה רוטמן: "אם לא יתייצבו – נפנה ליו"ר הכנסת בבקשה שידרוש מנציב שירות המדינה לנקוט נגדם בכל האמצעים העומדים לרשותו"

שתפו: