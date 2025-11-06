ארדואן: טורקיה נכנסת לשלב חדש בתהליך השלום מול המחתרת הכורדית

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הכריז אתמול כי ארצו נכנסת ל"שלב חדש" במאמצים להביא לסיום האלימות מול המחתרת הכורדית (PKK).

התקשורת הטורקית ציטטה את דבריו של ארדואן שנאמרו במהלך ישיבת סיעת מפלגת השלטון "הצדק והפיתוח" (AKP). לדבריו, בשבוע שעבר הוא קיים "שיחות בונות וענייניות" עם בכירים ממפלגת "השוויון והדמוקרטיה של העמים" (DEM), המזוהה עם המיעוט הכורדי.