נשיא טורקיה קיים שיחות עם בכירי מפלגת DEM המזוהה עם המיעוט הכורדי ואמר: "הגענו לצומת דרכים בדרך לטורקיה חופשית מטרור"
דורון פסקין | 6 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ארדואן: טורקיה נכנסת לשלב חדש בתהליך השלום מול המחתרת הכורדית
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הכריז אתמול כי ארצו נכנסת ל"שלב חדש" במאמצים להביא לסיום האלימות מול המחתרת הכורדית (PKK).
התקשורת הטורקית ציטטה את דבריו של ארדואן שנאמרו במהלך ישיבת סיעת מפלגת השלטון "הצדק והפיתוח" (AKP). לדבריו, בשבוע שעבר הוא קיים "שיחות בונות וענייניות" עם בכירים ממפלגת "השוויון והדמוקרטיה של העמים" (DEM), המזוהה עם המיעוט הכורדי.
ארדואן אמר כי הוא "מזמין את כל השחקנים הפוליטיים לקחת חלק באחריות [...] נראה שהגענו לצומת דרכים חדש בדרך לטורקיה חופשית מטרור", וציין כי "על כל אחד למלא את חלקו".
