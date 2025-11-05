סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית ציטטה את דבריו של נשיא רוסיה בישיבת מועצת הביטחון. בשלב זה, ההנחיה לא מורה על ניסויים שיחלו באופן מיידי, אלא על הכנת תוכנית בה ניתן יהיה להשתמש במידה ויוחלט
5 בנובמבר 2025
פוטין הורה לבחון היערכות לביצוע ניסויים גרעיניים
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הורה היום למשרדים ממשלתיים לגבש הצעות באשר לאפשרות להתחיל בהכנות לקראת ניסויים בנשק גרעיני.
על פי סוכנות הידיעות הרוסית TASS, פוטין אמר בישיבת מועצת הביטחון הרוסית כי הוא "מורה למשרד החוץ, למשרד ההגנה של הפדרציה הרוסית, לשירותים המיוחדים ולמשרדים האזרחיים הרלוונטיים לעשות הכול כדי לאסוף מידע נוסף בנושא זה, לנתחו במסגרת מועצת הביטחון ולהגיש הצעות מוסכמות באשר לאפשרות להתחיל בעבודות הכנה לניסויים גרעיניים", וציין: "נפעל בהתאם לכך, ואני מצפה לדוח שלכם".
בדבריו היום, פוטין לא הורה להתחיל מיד בניסויים גרעיניים, אלא להכין תוכנית למקרה ויוחלט להתחיל בניסויים כאלה.
