סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית ציטטה את דבריו של נשיא רוסיה בישיבת מועצת הביטחון. בשלב זה, ההנחיה לא מורה על ניסויים שיחלו באופן מיידי, אלא על הכנת תוכנית בה ניתן יהיה להשתמש במידה ויוחלט

דורון פסקין | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

פוטין הורה לבחון היערכות לביצוע ניסויים גרעיניים

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הורה היום למשרדים ממשלתיים לגבש הצעות באשר לאפשרות להתחיל בהכנות לקראת ניסויים בנשק גרעיני.

על פי סוכנות הידיעות הרוסית TASS, פוטין אמר בישיבת מועצת הביטחון הרוסית כי הוא "מורה למשרד החוץ, למשרד ההגנה של הפדרציה הרוסית, לשירותים המיוחדים ולמשרדים האזרחיים הרלוונטיים לעשות הכול כדי לאסוף מידע נוסף בנושא זה, לנתחו במסגרת מועצת הביטחון ולהגיש הצעות מוסכמות באשר לאפשרות להתחיל בעבודות הכנה לניסויים גרעיניים", וציין: "נפעל בהתאם לכך, ואני מצפה לדוח שלכם".

בדבריו היום, פוטין לא הורה להתחיל מיד בניסויים גרעיניים, אלא להכין תוכנית למקרה ויוחלט להתחיל בניסויים כאלה.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הישיבה עם מועצת הביטחון הרוסית בקרמלין, 5 בנובמבר 2025

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הישיבה עם מועצת הביטחון הרוסית בקרמלין, 5 בנובמבר 2025 | צילום: GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP via Getty Images

