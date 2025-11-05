פיצוץ בבסיס של "אל-חשד א-שעבי", ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק, לצד איום אמריקני לפעול נגד אותם מיליציות, מגבירים את הדריכות במדינה. הבחירות הקרובות יהוו מבחן כוח לראש הממשלה א-סודאני
דורון פסקין | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מספר ימים לפני הבחירות לפרלמנט – המתיחות הביטחונית בעיראק גוברת
עיראק מתקרבת לבחירות לפרלמנט, הצפויות ב-11 בנובמבר, כשהזירה הפוליטית והזירה הביטחונית במדינה נמצאות במתח גובר. לצד הקמפיינים הפוליטיים, גוברים הדיווחים על אפשרות לעימות בין ארה"ב וישראל לבין המיליציות השיעיות הפועלות במדינה בחסות איראן.
המתיחות החריפה לאחר הצהרת שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, בסוף השבוע האחרון, ולפיה שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', הזהירו לאחרונה בשיחת טלפון מפני תקיפות אפשריות מצד המיליציות העיראקיות נגד כוחות אמריקניים במקרה שאלה יפעלו באזור.
גם העיתון האיראני "טהראן טיימס", המקורב למשטר האייתולות, ביטא את החשש בציר השיעי מתקיפה אפשרית בעיראק. במאמר שפורסם אתמול נכתב כי ארה"ב וישראל "ממציאות איום עיראקי" כדי להצדיק "תוקפנות חדשה" שמטרתה לערער את היציבות האזורית ולפגוע בריבונות עיראק.
