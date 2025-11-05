כניסה
שר הפנים הגרמני חתם הבוקר על צו לפירוק הארגון האסלאמיסטי "Muslim Interaktiv" והחרמת נכסיו: "מי שצועד ברחובותינו ותובע באגרסיביות הקמת ח'ליפות, מסית נגד מדינת ישראל והעם היהודי, ומבזה את זכויות הנשים והמיעוטים – ייתקל במלוא חומרת הדין"

דורון פסקין | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

גרמניה אסרה על פעילותו של ארגון אסלאמי קיצוני השולל את זכות הקיום של ישראל

ממשלת גרמניה הודיעה היום על איסור פעילותו של הארגון האסלאמיסטי "Muslim Interaktiv", לאחר שקבעה כי פעולותיו מהוות איום על הסדר החוקתי ועל עקרונות "ההבנה בין העמים". שר הפנים הפדרלי, אלכסנדר דוברינדט, חתם על צו פירוק הארגון והורה על החרמת נכסיו.

משעות הבוקר המוקדמות נערכו פשיטות משטרה על שבעה אתרים בהמבורג הקשורים לארגון, לצד חיפושים נוספים ב-12 אתרים בברלין ובמדינת הסן. הפשיטות בוצעו במסגרת חקירה רחבה נגד שני ארגונים נוספים – Generation Islam ו-Realitat Islam – החשודים בקשרים הדוקים עם Muslim Interaktiv ובקידום מטרות דומות.

לפי הודעת משרד הפנים, הארגון דוגל בהקמת ח'ליפות אסלאמית עולמית, דוחה את עקרונות הדמוקרטיה והמדינה החוקתית, ומתנגד לשוויון מגדרי ולזכויות הקהילה הגאה. עוד נמסר כי הארגון שולל את זכות הקיום של מדינת ישראל וקורא לביטול גבולותיה.

שר הפנים הגרמני, אלכסנדר דוברינדט, במהלך מסיבת העיתונאים היום

שר הפנים הגרמני, אלכסנדר דוברינדט, במהלך מסיבת העיתונאים היום | צילום: OBIAS SCHWARZ / AFP via Getty Images

כתבות נוספות
ועדות "החוקה" ו"החוץ וביטחון" במהלך הדיון
הדיון בכנסת בפרשת הפצ"רית: היועמ"שית וראש אגף החקירות לא הגיעו; הוועדה הצביעה כי עליהם להתייצב על פי חוק

אורן שלום

ועדות "החוץ והביטחון" ו"החוקה" קיימו הבוקר דיון בנושא "ניגוד עניינים בחקירת הפצ"רית". היועמ"שית הודיעה כי נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה לא ישתתפו בדיון, בטענה ש"הוא עלול להוביל לשיבוש החקירה". יו"ר ועדת החוקה רוטמן: "אם לא יתייצבו – נפנה ליו"ר הכנסת בבקשה שידרוש מנציב שירות המדינה לנקוט נגדם בכל האמצעים העומדים לרשותו"

ראש סבא"א, רפאל גרוסי, נואם במהלך הוועידה הכללית השנתית ה-69 של סבא"א, אוסטריה, 15 בספטמבר 2025
ראש סבא"א: ההערכה היא שרוב או כל האורניום המועשר של איראן שרד

דורון פסקין

רפאל גרוסי אמר בריאיון כי הסוכנות משתמשת בינתיים בצילומי לוויין כדי לעקוב אחר האתרים שנפגעו, אך הבהיר כי "לא ניתן להישאר במצב שבו סבא"א איבדה לחלוטין את היכולת לראות מה נעשה עם החומר הזה"

צפון רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
נמשכים הניסיונות להקמת כוח בין לאומי ברצועה; צפויים קשיים בהשגת תמיכה במועצת הביטחון של האו"ם

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי עדיין קיימות מחלוקות סביב הרכב הכוח ומשימותיו, וכי לא מן הנמנע שארה"ב תחליט להקים את הכוח בהחלטה חד צדדית ללא אישור במועצת הביטחון

זוהראן ממדאני במהלך אירוע בליל הבחירות, ברוקלין, ניו יורק, 4 בנובמבר 2025
ממדאני ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק

דורון פסקין

לאחר ספירת מרבית הקולות, המועמד הפרוגרסיבי והאנטי ישראלי ניצח בפער משמעותי. בנאום הניצחון הוא תקף את נשיא ארה"ב: "אם יש דרך כלשהי להפחיד רודן, היא על ידי פירוק התנאים שאפשרו לו לצבור כוח; זו לא רק הדרך שבה אנו עוצרים את טראמפ, זו הדרך שבה אנו עוצרים את הבא אחריו"

סמ"ר איתי חן ז"ל
סמ"ר איתי חן ז"ל הוא החלל שהושב אתמול בערב לישראל

צוות מגזין אפוק

הוא נהרג ב-7 באוקטובר בעת שלחם בטנק בקרב בנחל עוז, וגופתו נחטפה לעזה

רכב הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל ארון של חלל חטוף

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

