גרמניה אסרה על פעילותו של ארגון אסלאמי קיצוני השולל את זכות הקיום של ישראל

ממשלת גרמניה הודיעה היום על איסור פעילותו של הארגון האסלאמיסטי "Muslim Interaktiv", לאחר שקבעה כי פעולותיו מהוות איום על הסדר החוקתי ועל עקרונות "ההבנה בין העמים". שר הפנים הפדרלי, אלכסנדר דוברינדט, חתם על צו פירוק הארגון והורה על החרמת נכסיו.

משעות הבוקר המוקדמות נערכו פשיטות משטרה על שבעה אתרים בהמבורג הקשורים לארגון, לצד חיפושים נוספים ב-12 אתרים בברלין ובמדינת הסן. הפשיטות בוצעו במסגרת חקירה רחבה נגד שני ארגונים נוספים – Generation Islam ו-Realitat Islam – החשודים בקשרים הדוקים עם Muslim Interaktiv ובקידום מטרות דומות.