ועדות "החוץ והביטחון" ו"החוקה" קיימו הבוקר דיון בנושא "ניגוד עניינים בחקירת הפצ"רית". היועמ"שית הודיעה כי נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה לא ישתתפו בדיון, בטענה ש"הוא עלול להוביל לשיבוש החקירה". יו"ר ועדת החוקה רוטמן: "אם לא יתייצבו – נפנה ליו"ר הכנסת בבקשה שידרוש מנציב שירות המדינה לנקוט נגדם בכל האמצעים העומדים לרשותו"

אורן שלום | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הדיון בכנסת בפרשת הפצ"רית: היועמ"שית וראש אגף החקירות לא הגיעו; הוועדה הצביעה כי עליהם להתייצב על פי חוק

ועדות החוץ והביטחון והחוקה של הכנסת קיימו הבוקר דיון משותף בנושא "ניגוד עניינים בחקירת הפצ"רית", על רקע פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, בחשד שבוצע על ידי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, שהוזמנו להשתתף בדיון – לא הגיעו. בהרב מיארה מסרה במכתב לוועדה כי נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה לא ישתתפו בדיון, בטענה ש"הוא עלול להוביל לשיבוש החקירה".

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, תקף בחריפות את ההיעדרות ואמר כי הוועדה תקבל החלטה בהתאם לסעיף 123 לתקנון הכנסת, המחייב את ראשי מערכת אכיפת החוק להתייצב בפני הוועדה עוד היום: "אם יהיה צורך – נקיים את הישיבה גם לאחר המליאה. את ההתחמקות הזו לא אקבל".

ועדות "החוקה" ו"החוץ וביטחון" במהלך הדיון

ועדות "החוקה" ו"החוץ וביטחון" במהלך הדיון | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ראש סבא"א, רפאל גרוסי, נואם במהלך הוועידה הכללית השנתית ה-69 של סבא"א, אוסטריה, 15 בספטמבר 2025
ראש סבא"א: ההערכה היא שרוב או כל האורניום המועשר של איראן שרד

דורון פסקין

רפאל גרוסי אמר בריאיון כי הסוכנות משתמשת בינתיים בצילומי לוויין כדי לעקוב אחר האתרים שנפגעו, אך הבהיר כי "לא ניתן להישאר במצב שבו סבא"א איבדה לחלוטין את היכולת לראות מה נעשה עם החומר הזה"

צפון רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
נמשכים הניסיונות להקמת כוח בין לאומי ברצועה; צפויים קשיים בהשגת תמיכה במועצת הביטחון של האו"ם

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי עדיין קיימות מחלוקות סביב הרכב הכוח ומשימותיו, וכי לא מן הנמנע שארה"ב תחליט להקים את הכוח בהחלטה חד צדדית ללא אישור במועצת הביטחון

זוהראן ממדאני במהלך אירוע בליל הבחירות, ברוקלין, ניו יורק, 4 בנובמבר 2025
ממדאני ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק

דורון פסקין

לאחר ספירת מרבית הקולות, המועמד הפרוגרסיבי והאנטי ישראלי ניצח בפער משמעותי. בנאום הניצחון הוא תקף את נשיא ארה"ב: "אם יש דרך כלשהי להפחיד רודן, היא על ידי פירוק התנאים שאפשרו לו לצבור כוח; זו לא רק הדרך שבה אנו עוצרים את טראמפ, זו הדרך שבה אנו עוצרים את הבא אחריו"

סמ"ר איתי חן ז"ל
סמ"ר איתי חן ז"ל הוא החלל שהושב אתמול בערב לישראל

צוות מגזין אפוק

הוא נהרג ב-7 באוקטובר בעת שלחם בטנק בקרב בנחל עוז, וגופתו נחטפה לעזה

רכב הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל ארון של חלל חטוף

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

כינוס הפלגים הפלסטינים בקהיר, 24 באוקטובר 2025
דיווח: מתנהלים מגעים לקיום פגישה של הפלגים הפלסטינים בקהיר; נציגי פת"ח מתכוונים להחרים

יוני בן מנחם

פגישת הפלגים נועדה לדון בהקמת ועדה שתנהל את רצועת עזה, אך פת"ח מציב תנאי מוקדם לפיו רק שר בממשלת הרשות הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה

