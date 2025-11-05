ועדות "החוץ והביטחון" ו"החוקה" קיימו הבוקר דיון בנושא "ניגוד עניינים בחקירת הפצ"רית". היועמ"שית הודיעה כי נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה לא ישתתפו בדיון, בטענה ש"הוא עלול להוביל לשיבוש החקירה". יו"ר ועדת החוקה רוטמן: "אם לא יתייצבו – נפנה ליו"ר הכנסת בבקשה שידרוש מנציב שירות המדינה לנקוט נגדם בכל האמצעים העומדים לרשותו"
הדיון בכנסת בפרשת הפצ"רית: היועמ"שית וראש אגף החקירות לא הגיעו; הוועדה הצביעה כי עליהם להתייצב על פי חוק
ועדות החוץ והביטחון והחוקה של הכנסת קיימו הבוקר דיון משותף בנושא "ניגוד עניינים בחקירת הפצ"רית", על רקע פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, בחשד שבוצע על ידי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, שהוזמנו להשתתף בדיון – לא הגיעו. בהרב מיארה מסרה במכתב לוועדה כי נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה לא ישתתפו בדיון, בטענה ש"הוא עלול להוביל לשיבוש החקירה".
יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, תקף בחריפות את ההיעדרות ואמר כי הוועדה תקבל החלטה בהתאם לסעיף 123 לתקנון הכנסת, המחייב את ראשי מערכת אכיפת החוק להתייצב בפני הוועדה עוד היום: "אם יהיה צורך – נקיים את הישיבה גם לאחר המליאה. את ההתחמקות הזו לא אקבל".
