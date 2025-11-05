הדיון בכנסת בפרשת הפצ"רית: היועמ"שית וראש אגף החקירות לא הגיעו; הוועדה הצביעה כי עליהם להתייצב על פי חוק

לאחר ספירת מרבית הקולות, המועמד הפרוגרסיבי והאנטי ישראלי ניצח בפער משמעותי. בנאום הניצחון הוא תקף את נשיא ארה"ב: "אם יש דרך כלשהי להפחיד רודן, היא על ידי פירוק התנאים שאפשרו לו לצבור כוח; זו לא רק הדרך שבה אנו עוצרים את טראמפ, זו הדרך שבה אנו עוצרים את הבא אחריו"