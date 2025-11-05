רפאל גרוסי אמר בריאיון כי הסוכנות משתמשת בינתיים בצילומי לוויין כדי לעקוב אחר האתרים שנפגעו, אך הבהיר כי "לא ניתן להישאר במצב שבו סבא"א איבדה לחלוטין את היכולת לראות מה נעשה עם החומר הזה"
דורון פסקין | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ראש סבא"א: ההערכה היא שרוב או כל האורניום המועשר של איראן שרד
ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, הזהיר כי איראן חייבת "לשפר ברצינות" את שיתוף הפעולה שלה עם פקחי האו"ם, אחרת היא תחריף את המתיחות עם המערב סביב תוכנית הגרעין שלה.
בריאיון לעיתון הבריטי "פייננשל טיימס", שפורסם היום, אמר גרוסי כי אף שנערכו באיראן 12 ביקורות מאז המלחמה עם ישראל ביוני, פקחי הסוכנות לא הורשו להיכנס לאתרי הגרעין המרכזיים - פורדו, נתנז ואיספהאן - שנפגעו בהפצצות אמריקניות.
לדבריו, ההתקפות גרמו נזק כבד למתקנים, אך הסוכנות מעריכה כי כ-408 קילוגרם של אורניום מועשר, כולל כזה שקרוב לרמת נשק, שרדו. "הנזק היה עצום, אך ההערכה שלנו היא שרוב, אם לא כל, האורניום המועשר לרמות של 60%, 20%, 5% ו-2% עדיין נמצא שם", אמר גרוסי.
