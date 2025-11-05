ראש סבא"א: ההערכה היא שרוב או כל האורניום המועשר של איראן שרד

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, הזהיר כי איראן חייבת "לשפר ברצינות" את שיתוף הפעולה שלה עם פקחי האו"ם, אחרת היא תחריף את המתיחות עם המערב סביב תוכנית הגרעין שלה.

בריאיון לעיתון הבריטי "פייננשל טיימס", שפורסם היום, אמר גרוסי כי אף שנערכו באיראן 12 ביקורות מאז המלחמה עם ישראל ביוני, פקחי הסוכנות לא הורשו להיכנס לאתרי הגרעין המרכזיים - פורדו, נתנז ואיספהאן - שנפגעו בהפצצות אמריקניות.