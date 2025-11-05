גורמים בכירים בירושלים מציינים כי עדיין קיימות מחלוקות סביב הרכב הכוח ומשימותיו, וכי לא מן הנמנע שארה"ב תחליט להקים את הכוח בהחלטה חד צדדית ללא אישור במועצת הביטחון
יוני בן מנחם | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נמשכים הניסיונות להקמת כוח בין לאומי ברצועה; צפויים קשיים בהשגת תמיכה במועצת הביטחון של האו"ם
נמשכות ההתייעצויות בין המתווכות והמדינות הערבות, לצד פעילות דיפלומטית אמריקנית במועצת הביטחון של האו"ם, במטרה לקדם הצעת החלטה להקמת כוח בין-לאומי ברצועת עזה לתקופה של לפחות שנתיים. המהלך תואם את סעיפי הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקפו ב-10 בחודש שעבר, בתיווך מצרי-קטארי-אמריקני-טורקי.
האתר האמריקני אקסיוס פרסם שלשום טיוטה של ההצעה, שלפיה היא צפויה להעניק לארה"ב ולמדינות נוספות שייקחו חלק בה מנדט רחב לניהול רצועת עזה ולהבטחת הביטחון עד סוף 2027, עם אפשרות להארכה.
באותו דיווח צוטט גורם אמריקני שטען כי הטיוטה תשמש בסיס למשא ומתן בין חברות מועצת הביטחון בימים הקרובים, במטרה לפרוס את הכוחות הראשונים בעזה כבר בינואר. הוא הדגיש כי מדובר ב"כוח ביצועי ולא כוח לשמירת שלום".
