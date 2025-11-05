כניסה
גורמים בכירים בירושלים מציינים כי עדיין קיימות מחלוקות סביב הרכב הכוח ומשימותיו, וכי לא מן הנמנע שארה"ב תחליט להקים את הכוח בהחלטה חד צדדית ללא אישור במועצת הביטחון

יוני בן מנחם | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נמשכים הניסיונות להקמת כוח בין לאומי ברצועה; צפויים קשיים בהשגת תמיכה במועצת הביטחון של האו"ם

נמשכות ההתייעצויות בין המתווכות והמדינות הערבות, לצד פעילות דיפלומטית אמריקנית במועצת הביטחון של האו"ם, במטרה לקדם הצעת החלטה להקמת כוח בין-לאומי ברצועת עזה לתקופה של לפחות שנתיים. המהלך תואם את סעיפי הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקפו ב-10 בחודש שעבר, בתיווך מצרי-קטארי-אמריקני-טורקי.

האתר האמריקני אקסיוס פרסם שלשום טיוטה של ההצעה, שלפיה היא צפויה להעניק לארה"ב ולמדינות נוספות שייקחו חלק בה מנדט רחב לניהול רצועת עזה ולהבטחת הביטחון עד סוף 2027, עם אפשרות להארכה.

באותו דיווח צוטט גורם אמריקני שטען כי הטיוטה תשמש בסיס למשא ומתן בין חברות מועצת הביטחון בימים הקרובים, במטרה לפרוס את הכוחות הראשונים בעזה כבר בינואר. הוא הדגיש כי מדובר ב"כוח ביצועי ולא כוח לשמירת שלום".

צפון רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025

צפון רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

ראש סבא"א, רפאל גרוסי, נואם במהלך הוועידה הכללית השנתית ה-69 של סבא"א, אוסטריה, 15 בספטמבר 2025
ראש סבא"א: ההערכה היא שרוב או כל האורניום המועשר של איראן שרד

דורון פסקין

רפאל גרוסי אמר בריאיון כי הסוכנות משתמשת בינתיים בצילומי לוויין כדי לעקוב אחר האתרים שנפגעו, אך הבהיר כי "לא ניתן להישאר במצב שבו סבא"א איבדה לחלוטין את היכולת לראות מה נעשה עם החומר הזה"

זוהראן ממדאני במהלך אירוע בליל הבחירות, ברוקלין, ניו יורק, 4 בנובמבר 2025
ממדאני ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק

דורון פסקין

לאחר ספירת מרבית הקולות, המועמד הפרוגרסיבי והאנטי ישראלי ניצח בפער משמעותי. בנאום הניצחון הוא תקף את נשיא ארה"ב: "אם יש דרך כלשהי להפחיד רודן, היא על ידי פירוק התנאים שאפשרו לו לצבור כוח; זו לא רק הדרך שבה אנו עוצרים את טראמפ, זו הדרך שבה אנו עוצרים את הבא אחריו"

סמ"ר איתי חן ז"ל
סמ"ר איתי חן ז"ל הוא החלל שהושב אתמול בערב לישראל

צוות מגזין אפוק

הוא נהרג ב-7 באוקטובר בעת שלחם בטנק בקרב בנחל עוז, וגופתו נחטפה לעזה

רכב הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל ארון של חלל חטוף

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

כינוס הפלגים הפלסטינים בקהיר, 24 באוקטובר 2025
דיווח: מתנהלים מגעים לקיום פגישה של הפלגים הפלסטינים בקהיר; נציגי פת"ח מתכוונים להחרים

יוני בן מנחם

פגישת הפלגים נועדה לדון בהקמת ועדה שתנהל את רצועת עזה, אך פת"ח מציב תנאי מוקדם לפיו רק שר בממשלת הרשות הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה

מצעד צבאי של החות'ים בצנעא בירת תימן, 9 ביוני 2024
דו"ח חדש של האו"ם: התהדקו הקשרים בין החות'ים לארגון הטרור אל-שבאב הפועל בסומליה

דורון פסקין

ברית הטרור החדשה בין החות'ים – ארגון שיעי הנתמך על ידי איראן לאל שבאב – ארגון סוני המזוהה עם אל-קאעידה, נחשבת למפתיעה. לפי הדו"ח, שיתוף הפעולה כולל בין היתר העברת אמל"ח, העברת מידע מודיעיני, אימונים והכשרות וסיוע ברכישת נשק

