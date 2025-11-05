כניסה
לאחר ספירת מרבית הקולות, המועמד הפרוגרסיבי והאנטי ישראלי ניצח בפער משמעותי. בנאום הניצחון הוא תקף את נשיא ארה"ב: "אם יש דרך כלשהי להפחיד רודן, היא על ידי פירוק התנאים שאפשרו לו לצבור כוח; זו לא רק הדרך שבה אנו עוצרים את טראמפ, זו הדרך שבה אנו עוצרים את הבא אחריו"

דורון פסקין | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ממדאני ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק

זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי הפרוגרסיבי והאנטי ישראלי, ניצח הלילה בבחירות לראשות עיריית ניו יורק כשהוא גובר בפער משמעותי על יריביו, בהם מושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו שהתמודד כמועמד עצמאי, והמועמד הרפובליקני קורטיס סליווה.

לאחר ספירת 90.3% מהקולות, ממדאני קיבל 50.4% מהקולות עם יותר ממיליון מצביעים. קואומו שני עם קצת יותר מ-850 אלף קולות, בעוד סליווה זכה ב-7.1% בלבד, פחות מ-150 אלף קולות.

בפילוח לפי רובעים ממדאני הוביל בכל אחד מהם:

זוהראן ממדאני במהלך אירוע בליל הבחירות, ברוקלין, ניו יורק, 4 בנובמבר 2025

זוהראן ממדאני בנאום הניצחון, ברוקלין, ניו יורק, 4 בנובמבר 2025 | צילום: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

