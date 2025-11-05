הוא נהרג ב-7 באוקטובר בעת שלחם בטנק בקרב בנחל עוז, וגופתו נחטפה לעזה
צוות מגזין אפוק | 5 בנובמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳
סמ"ר איתי חן ז"ל הוא החלל שהושב אתמול בערב לישראל
משרד ראש הממשלה הודיע הלילה כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, זוהתה גופתו של החטוף החלל, לוחם השריון סמ"ר איתי חן ז"ל.
סמ"ר חן ז״ל שירת כלוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן.
מצה"ל נמסר כי על פי המידע והמודיעין הקיים, הוא נפל בעת שלחם בטנק, בקרב בנחל עוז בבוקר ה-7 באוקטובר 2023, ונחטף על ידי חמאס.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו