סמ"ר איתי חן ז"ל הוא החלל שהושב אתמול בערב לישראל

משרד ראש הממשלה הודיע הלילה כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, זוהתה גופתו של החטוף החלל, לוחם השריון סמ"ר איתי חן ז"ל.

סמ"ר חן ז״ל שירת כלוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן.