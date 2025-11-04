כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

פגישת הפלגים נועדה לדון בהקמת ועדה שתנהל את רצועת עזה, אך פת"ח מציב תנאי מוקדם לפיו רק שר בממשלת הרשות הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה

יוני בן מנחם | 4 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: מתנהלים מגעים לקיום פגישה של הפלגים הפלסטינים בקהיר; נציגי פת"ח מתכוונים להחרים

מקורות רשמיים באש"ף מסרו לעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט כי מתנהלים מגעים לקיום פגישה בקהיר השבוע, בהשתתפות כמה מהפלגים הפלסטיניים, במטרה לדון בהקמת ועדה שתנהל את רצועת עזה. עם זאת, נמסר כי נציגי פת"ח לא צפויים להשתתף בכינוס.

זאת על רקע מחלוקות שפרצו לאחרונה בנוגע למי שיעמוד בראש הוועדה. הפת"ח מציב תנאי מוקדם לפיו שר בממשלת הרשות הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה.

לפי אחד המקורות, כמה פלגים כבר הגיעו לקהיר, בהם הג'יהאד האסלאמי, החזית העממית, הזרם הרפורמיסטי והחזית הדמוקרטית, בעוד שנציגי חמאס טרם הגיעו. לדבריו, מצרים עומדת מאחורי היוזמה, אך ההזמנות הרשמיות טרם נשלחו בשל המשך ההתייעצויות ועל רקע התנגדותה של פת"ח להשתתף.

כינוס הפלגים הפלסטינים בקהיר, 24 באוקטובר 2025

כינוס הפלגים הפלסטינים בקהיר, 24 באוקטובר 2025 | מתוך ערוץ הטלגרם הרשמי של חמאס

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מצעד צבאי של החות'ים בצנעא בירת תימן, 9 ביוני 2024
דו"ח חדש של האו"ם: התהדקו הקשרים בין החות'ים לארגון הטרור אל-שבאב הפועל בסומליה

דורון פסקין

ברית הטרור החדשה בין החות'ים – ארגון שיעי הנתמך על ידי איראן לאל שבאב – ארגון סוני המזוהה עם אל-קאעידה, נחשבת למפתיעה. לפי הדו"ח, שיתוף הפעולה כולל בין היתר העברת אמל"ח, העברת מידע מודיעיני, אימונים והכשרות וסיוע ברכישת נשק

עו"ד איתי אופיר
שר הביטחון החליט למנות את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי

אורן שלום

עו"ד אופיר, שצפוי להחליף את הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שפוטרה, כיהן בעבר כיועץ המשפטי למערכת הביטחון, והיה אחד משלושת המועמדים לתפקיד היועמ"ש ב-2022 

תיעוד מהשריפה בעין ורד
הושגה שליטה על השריפה בעין ורד שבשרון

קרן זריהן

דוברות כבאות והצלה דיווחה כי הצוותים ממשיכים בפעולות כיבוי סופיות במקום. לא דווח על נפגעים

תיעוד מהעימותים באזור החוף הסורי, 7 במרץ 2025
דיווחים ערביים: סוריה תפתח בקרוב בסדרת משפטים פומביים בעקבות האירועים האלימים כלפי העלווים

יוני בן מנחם

האירועים באזור החוף הסורי פרצו בחודש מרץ האחרון, וגרמו למאות הרוגים ופצועים. מומחים ופעילי זכויות אדם מטילים ספק ביכולתו של המשטר להעמיד לדין קצינים בכירים המעורבים באותם אירועים

המתמודדים לראשות עיריית ניו יורק, אנדרו קואומו וזוהרן ממדאני
ניו יורק בוחרת ראש עיר: הסקרים מראים כי הפער מממדאני מצטמצם; טראמפ קורא להצביע לקואומו

דורון פסקין

תושבי ניו יורק יצביעו היום בבחירות לראשות העיר. ממדאני, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, עשוי להפוך למוסלמי הראשון שייבחר לתפקיד. התוצאות עשויות להשפיע על יחסי העיר עם הממשל הפדרלי ולעצב את דמותה של ניו יורק בשנים הקרובות

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 8 באוקטובר 2023
עון ממשיך לקרוא למשא ומתן עם ישראל – האם זה ימנע הסלמה?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה נראה שצבא לבנון לא יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולכן, גם אם יתקיים משא ומתן, הוא לא צפוי לפתור את בעיית ההתעצמות של ארגון הטרור, וצה"ל נערך לאפשרות של פעולה צבאית משמעותית

שתפו: