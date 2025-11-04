פגישת הפלגים נועדה לדון בהקמת ועדה שתנהל את רצועת עזה, אך פת"ח מציב תנאי מוקדם לפיו רק שר בממשלת הרשות הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה
יוני בן מנחם | 4 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: מתנהלים מגעים לקיום פגישה של הפלגים הפלסטינים בקהיר; נציגי פת"ח מתכוונים להחרים
מקורות רשמיים באש"ף מסרו לעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט כי מתנהלים מגעים לקיום פגישה בקהיר השבוע, בהשתתפות כמה מהפלגים הפלסטיניים, במטרה לדון בהקמת ועדה שתנהל את רצועת עזה. עם זאת, נמסר כי נציגי פת"ח לא צפויים להשתתף בכינוס.
זאת על רקע מחלוקות שפרצו לאחרונה בנוגע למי שיעמוד בראש הוועדה. הפת"ח מציב תנאי מוקדם לפיו שר בממשלת הרשות הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה.
לפי אחד המקורות, כמה פלגים כבר הגיעו לקהיר, בהם הג'יהאד האסלאמי, החזית העממית, הזרם הרפורמיסטי והחזית הדמוקרטית, בעוד שנציגי חמאס טרם הגיעו. לדבריו, מצרים עומדת מאחורי היוזמה, אך ההזמנות הרשמיות טרם נשלחו בשל המשך ההתייעצויות ועל רקע התנגדותה של פת"ח להשתתף.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו