ברית הטרור החדשה בין החות'ים – ארגון שיעי הנתמך על ידי איראן לאל שבאב – ארגון סוני המזוהה עם אל-קאעידה, נחשבת למפתיעה. לפי הדו"ח, שיתוף הפעולה כולל בין היתר העברת אמל"ח, העברת מידע מודיעיני, אימונים והכשרות וסיוע ברכישת נשק

דורון פסקין | 4 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

דו"ח חדש של האו"ם: התהדקו הקשרים בין החות'ים לארגון הטרור אל-שבאב הפועל בסומליה

לפי דו"ח עדכני של פאנל המומחים של מועצת הביטחון של האו"ם בנושא תימן, בחודשים האחרונים התהדקו הקשרים בין המורדים החות'ים בתימן לבין ארגון הטרור הסומלי אל-שבאב.

מדובר בהתפתחות אסטרטגית שעשויה להיות משמעותית מכיון שהיא מחברת בין שני ארגונים קיצוניים שפעלו עד כה בנפרד ואף מתוך עולמות אידאולוגיים שונים, האחד, החות'ים, תנועה שיעית-זיידית הנתמכת בידי איראן; והשני, אל-שבאב, ארגון סוני המזוהה עם אל-קאעידה.

הדו"ח, האחרון לשנת 2025 בנושא תימן, הועבר למועצת הביטחון ב-15 באוקטובר ופורסם לציבור רק אתמול. הוא מתאר שיתוף פעולה הולך ומתרחב הכולל הברחות נשק, העברת ידע טכנולוגי והכשרות מבצעיות.

מצעד צבאי של החות'ים בצנעא בירת תימן, 9 ביוני 2024

מצעד צבאי של החות'ים בצנעא בירת תימן, 9 ביוני 2024 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

