עו"ד אופיר, שצפוי להחליף את הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שפוטרה, כיהן בעבר כיועץ המשפטי למערכת הביטחון, והיה אחד משלושת המועמדים לתפקיד היועמ"ש ב-2022
שר הביטחון החליט למנות את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע על כוונתו למנות את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי, במקומה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שפוטרה.
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסר: "יש חשיבות רבה בעת הזאת, נוכח העובדות החמורות שהולכות ונחשפות, למנות באופן מיידי פרקליט צבאי ראשי מחוץ למערכת הפרקליטות, שאינו נגוע בחשד כלשהו ובעל כישורים ראויים, שיוכל לפעול לניקוי, שיקום וארגון מערכת הפרקליטות הצבאית על בסיס עקרונות שבראשם ההגנה על חיילי צה"ל הנלחמים בגבורה בתנאים קשים ומורכבים למען ביטחון מדינת ישראל - ובוודאי שלא ליזום וליטול חלק בעלילות דם שיכפישו את חיילי צה"ל ויפגעו בכבודם ויחשפו אותם לרדיפה בכל העולם".
בהודעת לשכת שר הביטחון צוין כי אופיר כיהן כיועץ המשפטי למערכת הביטחון בין השנים 2024-2017, וקודם לכן עבד כעורך דין במגזר הפרטי בישראל ובארה"ב והיה שותף בכיר במשרד עורכי דין בתל אביב.
