צוותי כיבוי פועלים במקום; שני מטוסי כיבוי הוזנקו. ממשטרת ישראל נמסר כי כביש 553 בין עין ורד לתל מונד נחסם לשני הכיוונים

קרן זריהן | 4 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שריפה בעין ורד שבשרון; משטרת ישראל החלה בפינוי תושבים

שריפה פרצה היום ביישוב עין ורד שבשרון. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי צוותי כיבוי והצלה מתחנות מחוז מרכז פועלים בשעה זו בשריפת שטחים פתוחים באזור. השריפה מתפתחת בחסות הרוחות במקום ומתפשטת לעבר מבנים.

לוחמי האש מבצעים עבודות כיבוי ובלימה למניעת התפשטות האש ומגנים על מבנים, רכבים ושטחים חקלאיים סמוכים. צוותים נוספים עושים דרכם לאזור על מנת לתגבר את הכוחות הפועלים בזירה. כמו כן, למקום הוזנקו שני מטוסי כיבוי.

https://vimeo.com/1133466569?share=copy&fl=sv&fe=ci

תיעוד מהשריפה בעין ורד

תיעוד מהשריפה בעין ורד | צילום: דוברות כבאות והצלה

עו"ד איתי אופיר
שר הביטחון החליט למנות את עו"ד איתי אופיר לפרקליט הצבאי הראשי

אורן שלום

עו"ד אופיר, שצפוי להחליף את הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שפוטרה, כיהן בעבר כיועץ המשפטי למערכת הביטחון, והיה אחד משלושת המועמדים לתפקיד היועמ"ש ב-2022 

תיעוד מהעימותים באזור החוף הסורי, 7 במרץ 2025
דיווחים ערביים: סוריה תפתח בקרוב בסדרת משפטים פומביים בעקבות האירועים האלימים כלפי העלווים

יוני בן מנחם

האירועים באזור החוף הסורי פרצו בחודש מרץ האחרון, וגרמו למאות הרוגים ופצועים. מומחים ופעילי זכויות אדם מטילים ספק ביכולתו של המשטר להעמיד לדין קצינים בכירים המעורבים באותם אירועים

המתמודדים לראשות עיריית ניו יורק, אנדרו קואומו וזוהרן ממדאני
ניו יורק בוחרת ראש עיר: הסקרים מראים כי הפער מממדאני מצטמצם; טראמפ קורא להצביע לקואומו

דורון פסקין

תושבי ניו יורק יצביעו היום בבחירות לראשות העיר. ממדאני, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, עשוי להפוך למוסלמי הראשון שייבחר לתפקיד. התוצאות עשויות להשפיע על יחסי העיר עם הממשל הפדרלי ולעצב את דמותה של ניו יורק בשנים הקרובות

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 8 באוקטובר 2023
עון ממשיך לקרוא למשא ומתן עם ישראל – האם זה ימנע הסלמה?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה נראה שצבא לבנון לא יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולכן, גם אם יתקיים משא ומתן, הוא לא צפוי לפתור את בעיית ההתעצמות של ארגון הטרור, וצה"ל נערך לאפשרות של פעולה צבאית משמעותית

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025
נשיא לבנון: "עבור לבנון קיימת רק אפשרות אחת – משא ומתן"

דורון פסקין

עון חזר על אמירתו כי יש לפתוח במשא ומתן עם ישראל והבהיר כי גישה זו מהווה ביטוי למדיניות המשקפת "הסכמה רחבה בממסד הלבנוני על חשיבות הערוץ הדיפלומטי"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
ח'מינאי: "נשקול שיתוף פעולה עם ארה"ב רק אם היא תחדל לתמוך בישראל, תפנה את בסיסיה ותפסיק להתערב בעניינים אזוריים"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן הבהיר כי כל פנייה עתידית בנושא תיבחן רק אם התנאים יתקיימו במלואם וציין כי גם אם כך יקרה, הדבר יהיה רלוונטי "רק בטווח הארוך, ולא כעת"

