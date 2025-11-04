צוותי כיבוי פועלים במקום; שני מטוסי כיבוי הוזנקו. ממשטרת ישראל נמסר כי כביש 553 בין עין ורד לתל מונד נחסם לשני הכיוונים
שריפה בעין ורד שבשרון; משטרת ישראל החלה בפינוי תושבים
שריפה פרצה היום ביישוב עין ורד שבשרון. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי צוותי כיבוי והצלה מתחנות מחוז מרכז פועלים בשעה זו בשריפת שטחים פתוחים באזור. השריפה מתפתחת בחסות הרוחות במקום ומתפשטת לעבר מבנים.
לוחמי האש מבצעים עבודות כיבוי ובלימה למניעת התפשטות האש ומגנים על מבנים, רכבים ושטחים חקלאיים סמוכים. צוותים נוספים עושים דרכם לאזור על מנת לתגבר את הכוחות הפועלים בזירה. כמו כן, למקום הוזנקו שני מטוסי כיבוי.
https://vimeo.com/1133466569?share=copy&fl=sv&fe=ci
