האירועים באזור החוף הסורי פרצו בחודש מרץ האחרון, וגרמו למאות הרוגים ופצועים. מומחים ופעילי זכויות אדם מטילים ספק ביכולתו של המשטר להעמיד לדין קצינים בכירים המעורבים באותם אירועים
יוני בן מנחם | 4 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים ערביים: סוריה תפתח בקרוב בסדרת משפטים פומביים בעקבות האירועים האלימים כלפי העלווים
לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים, סוריה צפויה להשיק בשבועות הקרובים סדרת משפטים פומביים למעורבים באירועי האלימות נגד בני העדה העלווית באזור החוף הסורי.
עיתון אלערבי אלג'דיד הקטארי דיווח כי הממשלה הסורית מכנה את המהלך "היסטורי" ומציגה אותו כניסיון לבסס את עקרון "אי-החסינות" מפני ענישה.
על פי הדיווחים, גורמים רבים בסוריה ומחוצה לה רואים במהלך מבחן משמעותי ליכולתה של מערכת המשפט הסורית לפעול באופן עצמאי בתיקים רגישים הנוגעים לכל מרכיבי החברה.
