דיווחים ערביים: סוריה תפתח בקרוב בסדרת משפטים פומביים בעקבות האירועים האלימים כלפי העלווים

גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה נראה שצבא לבנון לא יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולכן, גם אם יתקיים משא ומתן, הוא לא צפוי לפתור את בעיית ההתעצמות של ארגון הטרור, וצה"ל נערך לאפשרות של פעולה צבאית משמעותית