תושבי ניו יורק יצביעו היום בבחירות לראשות העיר. ממדאני, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, עשוי להפוך למוסלמי הראשון שייבחר לתפקיד. התוצאות עשויות להשפיע על יחסי העיר עם הממשל הפדרלי ולעצב את דמותה של ניו יורק בשנים הקרובות

דורון פסקין | 4 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ניו יורק בוחרת ראש עיר: הסקרים מראים כי הפער מממדאני מצטמצם; טראמפ קורא להצביע לקואומו

העיר ניו יורק תצא היום לקלפיות כדי לבחור ראש עיר חדש. הבחירות נושאות חשיבות רבה לתושבי העיר, ממש כמו מערכות בחירות קודמות, בכל הנוגע לשוק הדיור, התחבורה והביטחון האזרחי בעיר.

עם זאת, בניגוד לעבר, הבחירות הנוכחיות אינן רק אירוע מקומי: הן משמשות מבחן כוח לאגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, וגם לבחינת יחסי העיר עם הממשל הפדרלי. לדעת רבים, תוצאות הבחירות עשויות להיות גורליות עבור העיר, בעיקר בשל הסיכוי שממדאני ינצח.

במרוץ הנוכחי מתמודדים שלושה מועמדים מרכזיים:

המתמודדים לראשות עיריית ניו יורק, אנדרו קואומו וזוהרן ממדאני

המתמודדים לראשות עיריית ניו יורק, אנדרו קואומו וזוהרן ממדאני | צילום: Michael M. Santiago/Getty Images, Michael M. Santiago/Getty Images

