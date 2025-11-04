כניסה
גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה נראה שצבא לבנון לא יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולכן, גם אם יתקיים משא ומתן, הוא לא צפוי לפתור את בעיית ההתעצמות של ארגון הטרור, וצה"ל נערך לאפשרות של פעולה צבאית משמעותית

יוני בן מנחם | 4 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

עון ממשיך לקרוא למשא ומתן עם ישראל – האם זה ימנע הסלמה?

נשיא לבנון, ג'וזף עון, אמר אמש כי ארצו אינה יכולה להימנע מניהול משא ומתן עם ישראל, והדגיש כי "שפת המשא ומתן חשובה יותר משפת המלחמה". הדברים נמסרו בהודעה רשמית שפרסמה הנשיאות הלבנונית.

בהתייחסו לסוגיית המשא ומתן, אמר עון: "בפוליטיקה קיימים שלושה כלים: דיפלומטיה, כלכלה ומלחמה. כאשר המלחמה לא מובילה אותנו לשום תוצאה, מה עושים? בסופו של דבר, כל מלחמה בעולם הסתיימה במשא ומתן, ומשא ומתן לא נערך עם ידיד או בעל ברית, אלא עם אויב [...] שפת המשא ומתן חשובה יותר משפת המלחמה, שראינו מה עוללה לנו, וכך גם השפה הדיפלומטית שבה כולנו משתמשים, מיו"ר הפרלמנט, נביה ברי, ועד לנשיא, נוואף סלאם".

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 8 באוקטובר 2023

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 8 באוקטובר 2023 | צילום: Photo by JALAA MAREY/AFP via Getty Images

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025
נשיא לבנון: "עבור לבנון קיימת רק אפשרות אחת – משא ומתן"

דורון פסקין

עון חזר על אמירתו כי יש לפתוח במשא ומתן עם ישראל והבהיר כי גישה זו מהווה ביטוי למדיניות המשקפת "הסכמה רחבה בממסד הלבנוני על חשיבות הערוץ הדיפלומטי"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
ח'מינאי: "נשקול שיתוף פעולה עם ארה"ב רק אם היא תחדל לתמוך בישראל, תפנה את בסיסיה ותפסיק להתערב בעניינים אזוריים"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן הבהיר כי כל פנייה עתידית בנושא תיבחן רק אם התנאים יתקיימו במלואם וציין כי גם אם כך יקרה, הדבר יהיה רלוונטי "רק בטווח הארוך, ולא כעת"

השליח האמריקני סטיב ויטקוף עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בניו יורק, 7 בספטמבר 2025
ארה"ב נתקלת בקשיים בהקמת הכוח הבין-לאומי ברצועה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי וושינגטון החלה בשיחות עם מדינות מערביות וערביות ועם ישראל, במטרה להקים את הכוח בהקדם, אך קיימים פערים בין הצדדים השונים. השר דרמר צפוי לבקר השבוע בוושינגטון ולדון בנושא עם בכירים אמריקנים בהם ויטקוף וקושנר

שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, 7 באוגוסט 2023
שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור

דורון פסקין

ת'אבת אל-עבאסי אמר את הדברים במהלך ריאיון לערוץ טלוויזיה בעיראק. הוא טען כי הפעילות תתבצע באזור הגבול עם סוריה, אך לא ידע לספק פרטים נוספים

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי
הפצ"רית נעצרה הלילה ותשהה תחת פיקוח מוגבר

אורן שלום

אתמול אותרה הפצ"רית, יפעת תומר-ירושלמי, בחוף באזור השרון לאחר שנעדרה במשך מספר שעות. היא תובא היום בפני הארכת מעצר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי לאמריקנים ישנן מספר מטרות שירצו להשיג בביקור, ביניהן: מעורבת סורית במאבק בטרור, התקדמות לקראת הסכם ביטחוני עם ישראל ורצון למנוע התקרבות סורית לרוסיה. א-שרע מצידו ירצה לחזור מוושינגטון בעיקר עם הישגים כלכליים

