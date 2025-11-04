עון ממשיך לקרוא למשא ומתן עם ישראל – האם זה ימנע הסלמה?

נשיא לבנון, ג'וזף עון, אמר אמש כי ארצו אינה יכולה להימנע מניהול משא ומתן עם ישראל, והדגיש כי "שפת המשא ומתן חשובה יותר משפת המלחמה". הדברים נמסרו בהודעה רשמית שפרסמה הנשיאות הלבנונית.

בהתייחסו לסוגיית המשא ומתן, אמר עון: "בפוליטיקה קיימים שלושה כלים: דיפלומטיה, כלכלה ומלחמה. כאשר המלחמה לא מובילה אותנו לשום תוצאה, מה עושים? בסופו של דבר, כל מלחמה בעולם הסתיימה במשא ומתן, ומשא ומתן לא נערך עם ידיד או בעל ברית, אלא עם אויב [...] שפת המשא ומתן חשובה יותר משפת המלחמה, שראינו מה עוללה לנו, וכך גם השפה הדיפלומטית שבה כולנו משתמשים, מיו"ר הפרלמנט, נביה ברי, ועד לנשיא, נוואף סלאם".