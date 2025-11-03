עון חזר על אמירתו כי יש לפתוח במשא ומתן עם ישראל והבהיר כי גישה זו מהווה ביטוי למדיניות המשקפת "הסכמה רחבה בממסד הלבנוני על חשיבות הערוץ הדיפלומטי"
דורון פסקין | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא לבנון: "עבור לבנון קיימת רק אפשרות אחת – משא ומתן"
נשיא לבנון, ג'וזף עון, הצהיר היום פעם נוספת כי ארצו "אינה רואה אפשרות אחרת מלבד בחירת דרך המשא ומתן", בהתייחסו ליחסים עם ישראל. דבריו נאמרו על רקע המתיחות בין ישראל ללבנון בנוגע לניסיונות של חיזבאללה להתחמש מחדש ודיווחים על הסלמה אפשרית.
בדברים שנשא בארמון בעבדא בפני משלחת של נציגי החברה האזרחית, הדגיש עון כי יש להעדיף את "שפת הדיפלומטיה והמשא ומתן", על פני "שפת המלחמה, שראינו מה גרמה לנו". דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון.
"עבור לבנון קיימת רק אפשרות אחת – משא ומתן. והוא איננו מתקיים מול ידיד או בעל ברית, אלא מול אויב", אמר עון. לדבריו, המדיניות הלבנונית צריכה להתבסס על שלושה עקרונות מרכזיים: דיפלומטיה, כלכלה וביטחון. הוא הוסיף כי כאשר העימות הצבאי אינו מניב תוצאות, יש לעבור לשולחן הדיונים. "במדיניות יש שלוש דרכי פעולה: דיפלומטית, כלכלית וצבאית. כאשר המלחמה לא מביאה תוצאה – מה עושים? סוף כל מלחמה בעולם היה משא ומתן".
