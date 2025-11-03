נשיא לבנון: "עבור לבנון קיימת רק אפשרות אחת – משא ומתן"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הצהיר היום פעם נוספת כי ארצו "אינה רואה אפשרות אחרת מלבד בחירת דרך המשא ומתן", בהתייחסו ליחסים עם ישראל. דבריו נאמרו על רקע המתיחות בין ישראל ללבנון בנוגע לניסיונות של חיזבאללה להתחמש מחדש ודיווחים על הסלמה אפשרית.

בדברים שנשא בארמון בעבדא בפני משלחת של נציגי החברה האזרחית, הדגיש עון כי יש להעדיף את "שפת הדיפלומטיה והמשא ומתן", על פני "שפת המלחמה, שראינו מה גרמה לנו". דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון.