עון חזר על אמירתו כי יש לפתוח במשא ומתן עם ישראל והבהיר כי גישה זו מהווה ביטוי למדיניות המשקפת "הסכמה רחבה בממסד הלבנוני על חשיבות הערוץ הדיפלומטי"

דורון פסקין | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא לבנון: "עבור לבנון קיימת רק אפשרות אחת – משא ומתן"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הצהיר היום פעם נוספת כי ארצו "אינה רואה אפשרות אחרת מלבד בחירת דרך המשא ומתן", בהתייחסו ליחסים עם ישראל. דבריו נאמרו על רקע המתיחות בין ישראל ללבנון בנוגע לניסיונות של חיזבאללה להתחמש מחדש ודיווחים על הסלמה אפשרית.

בדברים שנשא בארמון בעבדא בפני משלחת של נציגי החברה האזרחית, הדגיש עון כי יש להעדיף את "שפת הדיפלומטיה והמשא ומתן", על פני "שפת המלחמה, שראינו מה גרמה לנו". דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון.

"עבור לבנון קיימת רק אפשרות אחת – משא ומתן. והוא איננו מתקיים מול ידיד או בעל ברית, אלא מול אויב", אמר עון. לדבריו, המדיניות הלבנונית צריכה להתבסס על שלושה עקרונות מרכזיים: דיפלומטיה, כלכלה וביטחון. הוא הוסיף כי כאשר העימות הצבאי אינו מניב תוצאות, יש לעבור לשולחן הדיונים. "במדיניות יש שלוש דרכי פעולה: דיפלומטית, כלכלית וצבאית. כאשר המלחמה לא מביאה תוצאה – מה עושים? סוף כל מלחמה בעולם היה משא ומתן".

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
ח'מינאי: "נשקול שיתוף פעולה עם ארה"ב רק אם היא תחדל לתמוך בישראל, תפנה את בסיסיה ותפסיק להתערב בעניינים אזוריים"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן הבהיר כי כל פנייה עתידית בנושא תיבחן רק אם התנאים יתקיימו במלואם וציין כי גם אם כך יקרה, הדבר יהיה רלוונטי "רק בטווח הארוך, ולא כעת"

השליח האמריקני סטיב ויטקוף עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בניו יורק, 7 בספטמבר 2025
ארה"ב נתקלת בקשיים בהקמת הכוח הבין-לאומי ברצועה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי וושינגטון החלה בשיחות עם מדינות מערביות וערביות ועם ישראל, במטרה להקים את הכוח בהקדם, אך קיימים פערים בין הצדדים השונים. השר דרמר צפוי לבקר השבוע בוושינגטון ולדון בנושא עם בכירים אמריקנים בהם ויטקוף וקושנר

שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, 7 באוגוסט 2023
שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור

דורון פסקין

ת'אבת אל-עבאסי אמר את הדברים במהלך ריאיון לערוץ טלוויזיה בעיראק. הוא טען כי הפעילות תתבצע באזור הגבול עם סוריה, אך לא ידע לספק פרטים נוספים

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי
הפצ"רית נעצרה הלילה ותשהה תחת פיקוח מוגבר

אורן שלום

אתמול אותרה הפצ"רית, יפעת תומר-ירושלמי, בחוף באזור השרון לאחר שנעדרה במשך מספר שעות. היא תובא היום בפני הארכת מעצר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי לאמריקנים ישנן מספר מטרות שירצו להשיג בביקור, ביניהן: מעורבת סורית במאבק בטרור, התקדמות לקראת הסכם ביטחוני עם ישראל ורצון למנוע התקרבות סורית לרוסיה. א-שרע מצידו ירצה לחזור מוושינגטון בעיקר עם הישגים כלכליים

בניין ההסתדרות
בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ותאגידים ממשלתיים חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה; עשרות נעצרו

אורן שלום

ראש להב מסר: "מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי"

