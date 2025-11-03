כניסה
המנהיג העליון של איראן הבהיר כי כל פנייה עתידית בנושא תיבחן רק אם התנאים יתקיימו במלואם וציין כי גם אם כך יקרה, הדבר יהיה רלוונטי "רק בטווח הארוך, ולא כעת"

דורון פסקין | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ח'מינאי: "נשקול שיתוף פעולה עם ארה"ב רק אם היא תחדל לתמוך בישראל, תפנה את בסיסיה ותפסיק להתערב בעניינים אזוריים"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, הצהיר היום כי המחלוקת בין איראן לארה"ב היא "מהותית ויסודית", ולא עניין "טקטי או נקודתי". את הדברים הוא אמר בנאום שנשא היום לרגל ציון ה-13 בחודש אבאן, הנקרא גם "יום המאבק בהשתלטות הזרה", שהוא יום השנה לתפיסת השגרירות האמריקנית בטהראן.

בדברים שפורסמו בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA, חיזק ח'מינאי את הטענה ההיסטורית של המשטר שלפיה שורש הסכסוך טמון בהתנגשות בין "עצמאות איראנית" לבין "אימפריאליזם אמריקני". לדבריו, "המהות האימפריאלית של ארה"ב איננה מקבלת דבר מלבד כניעה. כל נשיאיה רצו בכך, גם אם לא אמרו זאת בגלוי, אך הנשיא הנוכחי אמר זאת במפורש וחשף את פניה האמיתיים של אמריקה".

במהלך הנאום קבע ח'מינאי מסגרת נוקשה לשאלת שיתוף פעולה אפשרי עם וושינגטון, והבהיר כי כל פנייה אמריקנית כזו תיבחן רק אם שלושה תנאים יתקיימו במלואם:

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי | צילום: LEADER.IR

