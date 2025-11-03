ח'מינאי: "נשקול שיתוף פעולה עם ארה"ב רק אם היא תחדל לתמוך בישראל, תפנה את בסיסיה ותפסיק להתערב בעניינים אזוריים"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, הצהיר היום כי המחלוקת בין איראן לארה"ב היא "מהותית ויסודית", ולא עניין "טקטי או נקודתי". את הדברים הוא אמר בנאום שנשא היום לרגל ציון ה-13 בחודש אבאן, הנקרא גם "יום המאבק בהשתלטות הזרה", שהוא יום השנה לתפיסת השגרירות האמריקנית בטהראן.

בדברים שפורסמו בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA, חיזק ח'מינאי את הטענה ההיסטורית של המשטר שלפיה שורש הסכסוך טמון בהתנגשות בין "עצמאות איראנית" לבין "אימפריאליזם אמריקני". לדבריו, "המהות האימפריאלית של ארה"ב איננה מקבלת דבר מלבד כניעה. כל נשיאיה רצו בכך, גם אם לא אמרו זאת בגלוי, אך הנשיא הנוכחי אמר זאת במפורש וחשף את פניה האמיתיים של אמריקה".