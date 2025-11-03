כניסה
גורמים בכירים בירושלים אומרים כי וושינגטון החלה בשיחות עם מדינות מערביות וערביות ועם ישראל, במטרה להקים את הכוח בהקדם, אך קיימים פערים בין הצדדים השונים. השר דרמר צפוי לבקר השבוע בוושינגטון ולדון בנושא עם בכירים אמריקנים בהם ויטקוף וקושנר

יוני בן מנחם | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

ארה"ב נתקלת בקשיים בהקמת הכוח הבין-לאומי ברצועה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ מתקשה בהקמת הכוח הבין-לאומי שאמור להתפרס ברצועת עזה בשבועות הקרובים, במסגרת תוכנית השלום האמריקנית.

עד כה לא הוקם הכוח, לא הוגדרו תפקידיו ולא סוכם תחום פריסתו בעזה. עם זאת, וושינגטון החלה בשיחות עם מדינות מערביות וערביות ועם ישראל, במטרה להקים את הכוח בהקדם. פיקוד המרכז האמריקני מגבש בימים אלה את התוכנית, שצפויה לכלול גם יחידות משטרה פלסטיניות, והוא צפוי להציג אותה בשבועות הקרובים.

גורמים מדיניים בכירים בישראל מבהירים כי ישראל מתנגדת להקמת כוח בין-לאומי שיוקם וייפרס באמצעות החלטת מועצת הביטחון של האו"ם. מבחינת ישראל, הצבה של כוח הדומה ליוניפי"ל בלבנון או ליונדו"ף ברמת הגולן אינה באה בחשבון. בנוסף, ישראל מתנגדת להשתתפותן של טורקיה וקטאר בכוח, אף שטרם הוחלט אילו מדינות ייטלו בו חלק. לפי דיווחים, מצרים, טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן הביעו נכונות להשתתף, בעוד ירדן סירבה.

השליח האמריקני סטיב ויטקוף עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בניו יורק, 7 בספטמבר 2025

השליח האמריקני סטיב ויטקוף עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בניו יורק, 7 בספטמבר 2025 | צילום: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, 7 באוגוסט 2023
שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור

דורון פסקין

ת'אבת אל-עבאסי אמר את הדברים במהלך ריאיון לערוץ טלוויזיה בעיראק. הוא טען כי הפעילות תתבצע באזור הגבול עם סוריה, אך לא ידע לספק פרטים נוספים

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי
הפצ"רית נעצרה הלילה ותשהה תחת פיקוח מוגבר

אורן שלום

אתמול אותרה הפצ"רית, יפעת תומר-ירושלמי, בחוף באזור השרון לאחר שנעדרה במשך מספר שעות. היא תובא היום בפני הארכת מעצר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי לאמריקנים ישנן מספר מטרות שירצו להשיג בביקור, ביניהן: מעורבת סורית במאבק בטרור, התקדמות לקראת הסכם ביטחוני עם ישראל ורצון למנוע התקרבות סורית לרוסיה. א-שרע מצידו ירצה לחזור מוושינגטון בעיקר עם הישגים כלכליים

בניין ההסתדרות
בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ותאגידים ממשלתיים חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה; עשרות נעצרו

אורן שלום

ראש להב מסר: "מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי"

סמ"ר עוז דניאל ז"ל, אל"ם אסף חממי ז"ל, וסרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל
אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

החללים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית. שלושתם נהרגו ב-7 באוקטובר בקרבות מול מחבלי חמאס

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל שלושה ארונות של חללים חטופים

צוות מגזין אפוק

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

