ארה"ב נתקלת בקשיים בהקמת הכוח הבין-לאומי ברצועה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ מתקשה בהקמת הכוח הבין-לאומי שאמור להתפרס ברצועת עזה בשבועות הקרובים, במסגרת תוכנית השלום האמריקנית.

עד כה לא הוקם הכוח, לא הוגדרו תפקידיו ולא סוכם תחום פריסתו בעזה. עם זאת, וושינגטון החלה בשיחות עם מדינות מערביות וערביות ועם ישראל, במטרה להקים את הכוח בהקדם. פיקוד המרכז האמריקני מגבש בימים אלה את התוכנית, שצפויה לכלול גם יחידות משטרה פלסטיניות, והוא צפוי להציג אותה בשבועות הקרובים.