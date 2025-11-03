גורמים בכירים בירושלים אומרים כי וושינגטון החלה בשיחות עם מדינות מערביות וערביות ועם ישראל, במטרה להקים את הכוח בהקדם, אך קיימים פערים בין הצדדים השונים. השר דרמר צפוי לבקר השבוע בוושינגטון ולדון בנושא עם בכירים אמריקנים בהם ויטקוף וקושנר
יוני בן מנחם | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
ארה"ב נתקלת בקשיים בהקמת הכוח הבין-לאומי ברצועה
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ מתקשה בהקמת הכוח הבין-לאומי שאמור להתפרס ברצועת עזה בשבועות הקרובים, במסגרת תוכנית השלום האמריקנית.
עד כה לא הוקם הכוח, לא הוגדרו תפקידיו ולא סוכם תחום פריסתו בעזה. עם זאת, וושינגטון החלה בשיחות עם מדינות מערביות וערביות ועם ישראל, במטרה להקים את הכוח בהקדם. פיקוד המרכז האמריקני מגבש בימים אלה את התוכנית, שצפויה לכלול גם יחידות משטרה פלסטיניות, והוא צפוי להציג אותה בשבועות הקרובים.
גורמים מדיניים בכירים בישראל מבהירים כי ישראל מתנגדת להקמת כוח בין-לאומי שיוקם וייפרס באמצעות החלטת מועצת הביטחון של האו"ם. מבחינת ישראל, הצבה של כוח הדומה ליוניפי"ל בלבנון או ליונדו"ף ברמת הגולן אינה באה בחשבון. בנוסף, ישראל מתנגדת להשתתפותן של טורקיה וקטאר בכוח, אף שטרם הוחלט אילו מדינות ייטלו בו חלק. לפי דיווחים, מצרים, טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן הביעו נכונות להשתתף, בעוד ירדן סירבה.
