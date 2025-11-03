הפצ"רית נעצרה הלילה ותשהה תחת פיקוח מוגבר

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי, נעצרה הלילה על ידי משטרת ישראל. בהודעת המשטרה צוין כי "במסגרת החקירה המתנהלת על ידי צוות מיוחד במשטרת ישראל, בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, לפני זמן קצר הוחלט על מעצרם של שני מעורבים מרכזיים בפרשה. בהתאם להתפתחות החקירה, השניים צפויים להיות מובאים מחר להארכת מעצר בבית משפט השלום בת"א".

בהודעה שפורסמה על ידי לשכת השר לביטחון לאומי נמסר כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, "שוחח הבוקר עם נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי, וסוכם כי לאור אירועי אמש, יפעלו בשב"ס ביתר שאת לשמירת חייה של הפצ"רית במתקן הכליאה שאליו הובאה למעצרה.