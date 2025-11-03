כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אתמול אותרה הפצ"רית, יפעת תומר-ירושלמי, בחוף באזור השרון לאחר שנעדרה במשך מספר שעות. היא תובא היום בפני הארכת מעצר

אורן שלום | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הפצ"רית נעצרה הלילה ותשהה תחת פיקוח מוגבר

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי, נעצרה הלילה על ידי משטרת ישראל. בהודעת המשטרה צוין כי "במסגרת החקירה המתנהלת על ידי צוות מיוחד במשטרת ישראל, בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, לפני זמן קצר הוחלט על מעצרם של שני מעורבים מרכזיים בפרשה. בהתאם להתפתחות החקירה, השניים צפויים להיות מובאים מחר להארכת מעצר בבית משפט השלום בת"א".

בהודעה שפורסמה על ידי לשכת השר לביטחון לאומי נמסר כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, "שוחח הבוקר עם נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי, וסוכם כי לאור אירועי אמש, יפעלו בשב"ס ביתר שאת לשמירת חייה של הפצ"רית במתקן הכליאה שאליו הובאה למעצרה.

"השר בן גביר הדגיש את חשיבות השמירה על חיי אדם, ואת חשיבותה של קיום המשך החקירה באופן מקצועי לשם הגעה לחקר כל האמת בפרשה שהביאה לעלילת דם נגד לוחמי צה"ל.

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, 7 באוגוסט 2023
שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור

דורון פסקין

ת'אבת אל-עבאסי אמר את הדברים במהלך ריאיון לערוץ טלוויזיה בעיראק. הוא טען כי הפעילות תתבצע באזור הגבול עם סוריה, אך לא ידע לספק פרטים נוספים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי לאמריקנים ישנן מספר מטרות שירצו להשיג בביקור, ביניהן: מעורבת סורית במאבק בטרור, התקדמות לקראת הסכם ביטחוני עם ישראל ורצון למנוע התקרבות סורית לרוסיה. א-שרע מצידו ירצה לחזור מוושינגטון בעיקר עם הישגים כלכליים

בניין ההסתדרות
בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ותאגידים ממשלתיים חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה; עשרות נעצרו

אורן שלום

ראש להב מסר: "מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי"

סמ"ר עוז דניאל ז"ל, אל"ם אסף חממי ז"ל, וסרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל
אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

החללים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית. שלושתם נהרגו ב-7 באוקטובר בקרבות מול מחבלי חמאס

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל שלושה ארונות של חללים חטופים

צוות מגזין אפוק

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

הפצ"רית היוצאת, יפעת תומר ירושלמי
לאחר חיפושים נרחבים, הפצ"רית אותרה בחוף באזור השרון

אורן שלום

לאחר שנעדרה במשך מספר שעות, הודיעה המשטרה כי יפעת תומר ירושלמי נמצאה "בריאה ושלמה"

שתפו: