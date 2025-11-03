א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, צפוי להגיע החודש לוושינגטון לביקור רשמי – במהלכו הוא צפוי לאשר את הצטרפות סוריה לברית הבין-לאומית למאבק בטרור, ביוזמת ארה"ב, ולפעול להקלת הסנקציות האמריקניות שעדיין מוטלות על דמשק, במיוחד אלו המעוגנות בחוק.

שר החוץ הסורי, אסעד אל-שיבאני, אישר אתמול את דבר הביקור במהלך השתתפותו ב"פורום דיאלוג מנאמה 2025" בבחריין, ואמר כי א-שרע "יהיה בבית הלבן בתחילת נובמבר", וכינה את הביקור "היסטורי בהחלט".