כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל מציינים כי לאמריקנים ישנן מספר מטרות שירצו להשיג בביקור, ביניהן: מעורבת סורית במאבק בטרור, התקדמות לקראת הסכם ביטחוני עם ישראל ורצון למנוע התקרבות סורית לרוסיה. א-שרע מצידו ירצה לחזור מוושינגטון בעיקר עם הישגים כלכליים

יוני בן מנחם | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, צפוי להגיע החודש לוושינגטון לביקור רשמי – במהלכו הוא צפוי לאשר את הצטרפות סוריה לברית הבין-לאומית למאבק בטרור, ביוזמת ארה"ב, ולפעול להקלת הסנקציות האמריקניות שעדיין מוטלות על דמשק, במיוחד אלו המעוגנות בחוק.

שר החוץ הסורי, אסעד אל-שיבאני, אישר אתמול את דבר הביקור במהלך השתתפותו ב"פורום דיאלוג מנאמה 2025" בבחריין, ואמר כי א-שרע "יהיה בבית הלבן בתחילת נובמבר", וכינה את הביקור "היסטורי בהחלט".

לדבריו, "ישנם נושאים רבים שיידונו, ובראשם הסרת הסנקציות [...] כיום אנו מנהלים מאבק בדאע"ש. סוריה סובלת מנושא זה. אנו זקוקים לתמיכה בין-לאומית בתחום זה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע | צילום: BING GUAN/POOL/AFP via Getty Images, Kevin Dietsch/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, 7 באוגוסט 2023
שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור

דורון פסקין

ת'אבת אל-עבאסי אמר את הדברים במהלך ריאיון לערוץ טלוויזיה בעיראק. הוא טען כי הפעילות תתבצע באזור הגבול עם סוריה, אך לא ידע לספק פרטים נוספים

הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי
הפצ"רית נעצרה הלילה ותשהה תחת פיקוח מוגבר

אורן שלום

אתמול אותרה הפצ"רית, יפעת תומר-ירושלמי, בחוף באזור השרון לאחר שנעדרה במשך מספר שעות. היא תובא היום בפני הארכת מעצר

בניין ההסתדרות
בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ותאגידים ממשלתיים חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה; עשרות נעצרו

אורן שלום

ראש להב מסר: "מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי"

סמ"ר עוז דניאל ז"ל, אל"ם אסף חממי ז"ל, וסרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל
אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

החללים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית. שלושתם נהרגו ב-7 באוקטובר בקרבות מול מחבלי חמאס

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל שלושה ארונות של חללים חטופים

צוות מגזין אפוק

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

הפצ"רית היוצאת, יפעת תומר ירושלמי
לאחר חיפושים נרחבים, הפצ"רית אותרה בחוף באזור השרון

אורן שלום

לאחר שנעדרה במשך מספר שעות, הודיעה המשטרה כי יפעת תומר ירושלמי נמצאה "בריאה ושלמה"

שתפו: