גורמים בכירים בישראל מציינים כי לאמריקנים ישנן מספר מטרות שירצו להשיג בביקור, ביניהן: מעורבת סורית במאבק בטרור, התקדמות לקראת הסכם ביטחוני עם ישראל ורצון למנוע התקרבות סורית לרוסיה. א-שרע מצידו ירצה לחזור מוושינגטון בעיקר עם הישגים כלכליים
יוני בן מנחם | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, צפוי להגיע החודש לוושינגטון לביקור רשמי – במהלכו הוא צפוי לאשר את הצטרפות סוריה לברית הבין-לאומית למאבק בטרור, ביוזמת ארה"ב, ולפעול להקלת הסנקציות האמריקניות שעדיין מוטלות על דמשק, במיוחד אלו המעוגנות בחוק.
שר החוץ הסורי, אסעד אל-שיבאני, אישר אתמול את דבר הביקור במהלך השתתפותו ב"פורום דיאלוג מנאמה 2025" בבחריין, ואמר כי א-שרע "יהיה בבית הלבן בתחילת נובמבר", וכינה את הביקור "היסטורי בהחלט".
לדבריו, "ישנם נושאים רבים שיידונו, ובראשם הסרת הסנקציות [...] כיום אנו מנהלים מאבק בדאע"ש. סוריה סובלת מנושא זה. אנו זקוקים לתמיכה בין-לאומית בתחום זה".
