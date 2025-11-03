בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ותאגידים ממשלתיים חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה; עשרות נעצרו

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו ועיכבו הבוקר עשרות חשודים, בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

בישראל דווח כי בין העצורים נמצאים יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, ומספר ראשי רשויות.

ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה הסמויה נגד החשודים המרכזיים החלה לפני כשנתיים. על פי החשד, בכירים בהסתדרות הכללית, ברשויות מקומיות, בחברות ובתאגידים ממשלתיים, היו מעורבים בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים, בתמורה לקידום עסקיהם של האחרונים ולעשיית רווח.