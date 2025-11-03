כניסה
ראש להב מסר: "מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי"

אורן שלום | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ותאגידים ממשלתיים חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה; עשרות נעצרו

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו ועיכבו הבוקר עשרות חשודים, בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

בישראל דווח כי בין העצורים נמצאים יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, ומספר ראשי רשויות.

ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה הסמויה נגד החשודים המרכזיים החלה לפני כשנתיים. על פי החשד, בכירים בהסתדרות הכללית, ברשויות מקומיות, בחברות ובתאגידים ממשלתיים, היו מעורבים בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים, בתמורה לקידום עסקיהם של האחרונים ולעשיית רווח.

בניין ההסתדרות

בניין ההסתדרות | צילום: Vered Barequet/Shutterstock

סמ"ר עוז דניאל ז"ל, אל"ם אסף חממי ז"ל, וסרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל
אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

החללים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית. שלושתם נהרגו ב-7 באוקטובר בקרבות מול מחבלי חמאס

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל שלושה ארונות של חללים חטופים

צוות מגזין אפוק

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

הפצ"רית היוצאת, יפעת תומר ירושלמי
לאחר חיפושים נרחבים, הפצ"רית אותרה בחוף באזור השרון

אורן שלום

לאחר שנעדרה במשך מספר שעות, הודיעה המשטרה כי יפעת תומר ירושלמי נמצאה "בריאה ושלמה"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 28 באוקטובר 2025
נשיא איראן: "נבנה מחדש את המתקנים הגרעיניים שלנו" 

דורון פסקין

מסעוד פזשכיאן אמר את הדברים במהלך סיור שערך וטען: "ההתנקשויות במדענים איראנים נובעות מחששן של המעצמות הגדולות לעצמאותה המדעית והטכנולוגית של איראן"

צוותי חפירה עובדים בין הריסות בעיר חמד, מערבית לחאן יונס, עזה, ב-26 באוקטובר 2025
סקר חדש: כ-70% מהפלסטינים מתנגדים לפירוק חמאס מנשקו

יוני בן מנחם

לפי הסקר, שנערך על ידי "המרכז הפלסטיני למחקרים פוליטיים וסקרים ברמאללה", חלה עלייה בתמיכה בחמאס בעיקר ביו"ש – מגמה המשקפת "את התפיסה בקרב הציבור הפלסטיני שההתנגדות נותרה הכלי היעיל ביותר מול הכיבוש"

כוחות משטרה וחירום בזירת האירוע בקיימברידג'שייר, 2 בנובמבר 2025
עשרה נפצעו ב"אירוע דקירה המוני" באנגליה

דורון פסקין

שני חשודים נעצרו בחשד שדקרו מספר אנשים ברכבת קיימברידג'שייר. בשלב זה, הרשויות לא הגדירו את האירוע כ"פיגוע טרור", וכינו אותו "אירוע משמעותי"

