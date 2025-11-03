החללים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית. שלושתם נהרגו ב-7 באוקטובר בקרבות מול מחבלי חמאס
צוות מגזין אפוק | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל
לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, זוהו גופותיהם של אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל, שהושבו אתמול לישראל.
אל"ם אסף חממי ז"ל שירת כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה. מצה"ל נמסר כי הוא נהרג בעת שנלחם בקיבוץ נירים, בבוקר ה-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה על ידי חמאס.
חממי ז״ל היה מהראשונים להגיע לאזורי הקרבות ולהילחם והיה הראשון להכריז מלחמה. הוא היה בן 40 בנופלו והותיר אחריו הורים, אח, אישה ושלושה ילדים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו