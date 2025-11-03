כניסה
החללים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית. שלושתם נהרגו ב-7 באוקטובר בקרבות מול מחבלי חמאס

צוות מגזין אפוק | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, זוהו גופותיהם של אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל, שהושבו אתמול לישראל.

אל"ם אסף חממי ז"ל שירת כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה. מצה"ל נמסר כי הוא נהרג בעת שנלחם בקיבוץ נירים, בבוקר ה-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה על ידי חמאס.

חממי ז״ל היה מהראשונים להגיע לאזורי הקרבות ולהילחם והיה הראשון להכריז מלחמה. הוא היה בן 40 בנופלו והותיר אחריו הורים, אח, אישה ושלושה ילדים.

סמ"ר עוז דניאל ז"ל, אל"ם אסף חממי ז"ל, וסרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל שלושה ארונות של חללים חטופים

צוות מגזין אפוק

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

הפצ"רית היוצאת, יפעת תומר ירושלמי
הפצ"רית אותרה בריאה ושלמה

אורן שלום

לאחר חיפושים נרחבים, הודיעה המשטרה כי היא נמצאה בריאה ושלמה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 28 באוקטובר 2025
נשיא איראן: "נבנה מחדש את המתקנים הגרעיניים שלנו" 

דורון פסקין

מסעוד פזשכיאן אמר את הדברים במהלך סיור שערך וטען: "ההתנקשויות במדענים איראנים נובעות מחששן של המעצמות הגדולות לעצמאותה המדעית והטכנולוגית של איראן"

צוותי חפירה עובדים בין הריסות בעיר חמד, מערבית לחאן יונס, עזה, ב-26 באוקטובר 2025
סקר חדש: כ-70% מהפלסטינים מתנגדים לפירוק חמאס מנשקו

יוני בן מנחם

לפי הסקר, שנערך על ידי "המרכז הפלסטיני למחקרים פוליטיים וסקרים ברמאללה", חלה עלייה בתמיכה בחמאס בעיקר ביו"ש – מגמה המשקפת "את התפיסה בקרב הציבור הפלסטיני שההתנגדות נותרה הכלי היעיל ביותר מול הכיבוש"

כוחות משטרה וחירום בזירת האירוע בקיימברידג'שייר, 2 בנובמבר 2025
עשרה נפצעו ב"אירוע דקירה המוני" באנגליה

דורון פסקין

שני חשודים נעצרו בחשד שדקרו מספר אנשים ברכבת קיימברידג'שייר. בשלב זה, הרשויות לא הגדירו את האירוע כ"פיגוע טרור", וכינו אותו "אירוע משמעותי"

משטרת ישראל, אילוסטרציה
כתב אישום נגד צעיר מטבריה באשמת ריגול עבור איראן

צוות מגזין אפוק

בחקירתו עלה כי היה בקשר עם גורמים איראניים מסוף שנת 2024, וביצע שורה של משימות בעבור תשלום כספי

