אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, זוהו גופותיהם של אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל, שהושבו אתמול לישראל.

אל"ם אסף חממי ז"ל שירת כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה. מצה"ל נמסר כי הוא נהרג בעת שנלחם בקיבוץ נירים, בבוקר ה-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה על ידי חמאס.