הפצ"רית אותרה בריאה ושלמה

משטרת ישראל הודיעה כי לאחר חיפושים נרחבים, הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי אותרה בריאה ושלמה.

בטרם נמצאה, כוחות הצלה ומשטרה ערכו חיפושים נרחבים אחר ירושלמי, שנעדרה מזה מספר שעות. לפי דיווחים שונים, רכבה אותר נטוש בקרבת מצוק באזור.

מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי "בהמשך לפרסומים על החיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית, אלוף יפעת תומר ירושלמי, הרמטכ״ל הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה״ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי". כאמור, לאחר חיפושים נרחבים היא נמצאה בריאה ושלמה.