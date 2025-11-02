נשיא איראן: "נבנה מחדש את המתקנים הגרעיניים שלנו" 

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום כי ארצו תשקם את מתקני הגרעין שלה. "הרס מבנים או מתקנים גרעיניים לא יעצור אותנו – נבנה אותם מחדש, חזקים ונחושים יותר מאי פעם", אמר פזשכיאן במהלך ביקורו בתערוכה להישגי מדעני הגרעין של איראן. דבריו צוטטו בסוכנות הידיעות האיראנית "מוהר".

פזשכיאן סייר בתערוכה המציגה את ההישגים האחרונים של מדעני הגרעין בתחומי הבריאות, הטכנולוגיה הרפואית וייצור התרופות הרדיואקטיביות. בהמשך קיים פגישת עבודה עם בכירים בארגון.