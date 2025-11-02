כניסה
מסעוד פזשכיאן אמר את הדברים במהלך סיור שערך וטען: "ההתנקשויות במדענים איראנים נובעות מחששן של המעצמות הגדולות לעצמאותה המדעית והטכנולוגית של איראן"

2 בנובמבר 2025

נשיא איראן: "נבנה מחדש את המתקנים הגרעיניים שלנו" 

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום כי ארצו תשקם את מתקני הגרעין שלה. "הרס מבנים או מתקנים גרעיניים לא יעצור אותנו – נבנה אותם מחדש, חזקים ונחושים יותר מאי פעם", אמר פזשכיאן במהלך ביקורו בתערוכה להישגי מדעני הגרעין של איראן. דבריו צוטטו בסוכנות הידיעות האיראנית "מוהר".

פזשכיאן סייר בתערוכה המציגה את ההישגים האחרונים של מדעני הגרעין בתחומי הבריאות, הטכנולוגיה הרפואית וייצור התרופות הרדיואקטיביות. בהמשך קיים פגישת עבודה עם בכירים בארגון.

הוא תיאר את פעילות מומחי הגרעין של ארצו כ"ג'יהאד מדעי" וכשירות לאומה. לדבריו, ייצור תרופות רדיואקטיביות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות מתקדמות הם צרכים לאומיים חיוניים שיש לקדם "במהירות ובנחישות רבה יותר".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 28 באוקטובר 2025

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 28 באוקטובר 2025

