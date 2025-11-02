סקר חדש: כ-70% מהפלסטינים מתנגדים לפירוק חמאס מנשקו

בסקר דעת קהל שפרסם "המרכז הפלסטיני למחקרים פוליטיים וסקרים ברמאללה" ב-28 באוקטובר, עולה כי בקרב הציבור הפלסטיני קיימת עדיין תמיכה ניכרת בחמאס, זאת על רקע התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה.

ביחס לשאלת נשק "ההתנגדות" ופירוק חמאס מנשקו, כ-70% מהנשאלים השיבו כי הם מתנגדים לכך, גם אם מדובר בתנאי לסיום המלחמה. ההתנגדות גבוהה במיוחד ביהודה ושומרון (78%), לעומת 55% בלבד ברצועת עזה - נתון המשקף קונצנזוס רחב סביב "הקו האדום" של שמירת הנשק, על אף הפערים הפוליטיים והגאוגרפיים בין האזורים.