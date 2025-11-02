כניסה
לפי הסקר, שנערך על ידי "המרכז הפלסטיני למחקרים פוליטיים וסקרים ברמאללה", חלה עלייה בתמיכה בחמאס בעיקר ביו"ש – מגמה המשקפת "את התפיסה בקרב הציבור הפלסטיני שההתנגדות נותרה הכלי היעיל ביותר מול הכיבוש"

יוני בן מנחם | 2 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סקר חדש: כ-70% מהפלסטינים מתנגדים לפירוק חמאס מנשקו

בסקר דעת קהל שפרסם "המרכז הפלסטיני למחקרים פוליטיים וסקרים ברמאללה" ב-28 באוקטובר, עולה כי בקרב הציבור הפלסטיני קיימת עדיין תמיכה ניכרת בחמאס, זאת על רקע התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה.

ביחס לשאלת נשק "ההתנגדות" ופירוק חמאס מנשקו, כ-70% מהנשאלים השיבו כי הם מתנגדים לכך, גם אם מדובר בתנאי לסיום המלחמה. ההתנגדות גבוהה במיוחד ביהודה ושומרון (78%), לעומת 55% בלבד ברצועת עזה - נתון המשקף קונצנזוס רחב סביב "הקו האדום" של שמירת הנשק, על אף הפערים הפוליטיים והגאוגרפיים בין האזורים.

תוצאות הסקר מצביעות גם על המשך יתרונו של חמאס על פני פת"ח בכל תרחיש של בחירות עתידיות. שיעור שביעות הרצון מתפקוד חמאס עומד על 60%, בעוד שיו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, קיבל שיעור תמיכה של 21% בלבד, כאשר כ-80% מהפלסטינים דורשים את התפטרותו.

צוותי חפירה עובדים בין הריסות בעיר חמד, מערבית לחאן יונס, עזה, ב-26 באוקטובר 2025

צוותי חפירה עובדים בין הריסות בעיר חמד, מערבית לחאן יונס, עזה, ב-26 באוקטובר 2025 | צילום: DOAA ALBAZ/Middle East Images/AFP via Getty Images

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 28 באוקטובר 2025
נשיא איראן: "נבנה מחדש את המתקנים הגרעיניים שלנו" 

דורון פסקין

מסעוד פזשכיאן אמר את הדברים במהלך סיור שערך וטען: "ההתנקשויות במדענים איראנים נובעות מחששן של המעצמות הגדולות לעצמאותה המדעית והטכנולוגית של איראן"

כוחות משטרה וחירום בזירת האירוע בקיימברידג'שייר, 2 בנובמבר 2025
עשרה נפצעו ב"אירוע דקירה המוני" באנגליה

דורון פסקין

שני חשודים נעצרו בחשד שדקרו מספר אנשים ברכבת קיימברידג'שייר. בשלב זה, הרשויות לא הגדירו את האירוע כ"פיגוע טרור", וכינו אותו "אירוע משמעותי"

משטרת ישראל, אילוסטרציה
כתב אישום נגד צעיר מטבריה באשמת ריגול עבור איראן

צוות מגזין אפוק

בחקירתו עלה כי היה בקשר עם גורמים איראניים מסוף שנת 2024, וביצע שורה של משימות בעבור תשלום כספי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 11 באוגוסט 2025
נשיא ארה"ב הלילה: "אני מורה למשרד המלחמה להתכונן לפעולה אפשרית בניגריה"

דורון פסקין

טראמפ הזהיר מפני ההשלכות "אם ממשלת ניגריה תמשיך לאפשר את רציחתם של נוצרים". שר המלחמה הגסת': "או שממשלת ניגריה תגן על הנוצרים, או שנהרוג את הטרוריסטים האסלאמיים שמבצעים את הזוועות הנוראיות האלה"

כוחות צה"ל בדרום לבנון, 13 באוקטובר 2024
ישראל ממשיכה לפעול נגד חיזבאללה; בלבנון גובר החשש מחידוש המלחמה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי ממשלת לבנון לא מצליחה עד כה לצמצם את השפעת חיזבאללה בניסיון להשיב לעצמה את השליטה בדרום המדינה. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הצהיר הבוקר: "אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק – לא נאפשר איום על תושבי הצפון"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה
שר המשפטים הודיע ליועמ"שית כי היא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן

צוות מגזין אפוק

"את וכלל הכפופים לייעוץ המשפטי לממשלה נדרשים לחדול באופן מיידי מכל עיסוק בכל עניין הנוגע לחקירת פרשת שדה תימן וספיחיה, ומכל מעורבות בהליכי החקירה", כתב לוין במכתב ששלח ליועמ"שית

