לפי הסקר, שנערך על ידי "המרכז הפלסטיני למחקרים פוליטיים וסקרים ברמאללה", חלה עלייה בתמיכה בחמאס בעיקר ביו"ש – מגמה המשקפת "את התפיסה בקרב הציבור הפלסטיני שההתנגדות נותרה הכלי היעיל ביותר מול הכיבוש"
יוני בן מנחם | 2 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
סקר חדש: כ-70% מהפלסטינים מתנגדים לפירוק חמאס מנשקו
בסקר דעת קהל שפרסם "המרכז הפלסטיני למחקרים פוליטיים וסקרים ברמאללה" ב-28 באוקטובר, עולה כי בקרב הציבור הפלסטיני קיימת עדיין תמיכה ניכרת בחמאס, זאת על רקע התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה.
ביחס לשאלת נשק "ההתנגדות" ופירוק חמאס מנשקו, כ-70% מהנשאלים השיבו כי הם מתנגדים לכך, גם אם מדובר בתנאי לסיום המלחמה. ההתנגדות גבוהה במיוחד ביהודה ושומרון (78%), לעומת 55% בלבד ברצועת עזה - נתון המשקף קונצנזוס רחב סביב "הקו האדום" של שמירת הנשק, על אף הפערים הפוליטיים והגאוגרפיים בין האזורים.
תוצאות הסקר מצביעות גם על המשך יתרונו של חמאס על פני פת"ח בכל תרחיש של בחירות עתידיות. שיעור שביעות הרצון מתפקוד חמאס עומד על 60%, בעוד שיו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, קיבל שיעור תמיכה של 21% בלבד, כאשר כ-80% מהפלסטינים דורשים את התפטרותו.
