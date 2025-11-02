עשרה נפצעו ב"אירוע דקירה המוני" באנגליה

עשרה בני אדם נפצעו, תשעה מהם הוגדרו במצב "מסכן חיים", באירוע דקירה המוני שאירע אמש ברכבת נוסעים באזור קיימברידג'שייר שבאנגליה. האירוע התרחש על רכבת של חברת LNER, שנסעה מדונקסטר לתחנת קינגס קרוס שבלונדון. בשלב זה האירוע לא הוגדר כ"פיגוע טרור".

משטרת קיימברידג'שייר מסרה כי בשעה 19:39 (שעון מקומי) התקבל דיווח על דקירות מרובות. כוחות משטרה חמושים הוזעקו למקום, עלו על הרכבת שעצרה בתחנת "האנטינגדון", ועצרו שני חשודים בזירה. הרשויות הגדירו את המקרה כ"אירוע משמעותי".