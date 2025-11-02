כניסה
שני חשודים נעצרו בחשד שדקרו מספר אנשים ברכבת קיימברידג'שייר. בשלב זה, הרשויות לא הגדירו את האירוע כ"פיגוע טרור", וכינו אותו "אירוע משמעותי"

דורון פסקין | 2 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

עשרה נפצעו ב"אירוע דקירה המוני" באנגליה

עשרה בני אדם נפצעו, תשעה מהם הוגדרו במצב "מסכן חיים", באירוע דקירה המוני שאירע אמש ברכבת נוסעים באזור קיימברידג'שייר שבאנגליה. האירוע התרחש על רכבת של חברת LNER, שנסעה מדונקסטר לתחנת קינגס קרוס שבלונדון. בשלב זה האירוע לא הוגדר כ"פיגוע טרור".

משטרת קיימברידג'שייר מסרה כי בשעה 19:39 (שעון מקומי) התקבל דיווח על דקירות מרובות. כוחות משטרה חמושים הוזעקו למקום, עלו על הרכבת שעצרה בתחנת "האנטינגדון", ועצרו שני חשודים בזירה. הרשויות הגדירו את המקרה כ"אירוע משמעותי".

בהודעת משטרת התחבורה הבריטית נמסר כי עשרה פצועים פונו לבתי חולים שונים, וכי היחידה ללוחמה בטרור משתתפת בחקירה "במטרה לקבוע את מלוא הנסיבות והמניע לאירוע".

כוחות משטרה וחירום בזירת האירוע בקיימברידג'שייר, 2 בנובמבר 2025

כוחות משטרה וחירום בזירת האירוע בקיימברידג'שייר, 2 בנובמבר 2025 | צילום: David Tramontan/Getty Images

