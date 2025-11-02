בחקירתו עלה כי היה בקשר עם גורמים איראניים מסוף שנת 2024, וביצע שורה של משימות בעבור תשלום כספי
כתב אישום נגד צעיר מטבריה באשמת ריגול עבור איראן
שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו הבוקר כי בחודש ספטמבר האחרון נעצר יוסף עין-אלי, בן 23 מטבריה, בחשד למעורבות בעבירות ביטחוניות, ובהן קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות מטעמם.
מחקירתו עלה כי הוא עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים החל מסוף שנת 2024, וביצע בהנחייתם שורה של פעולות ביטחוניות תמורת תשלום כספי.
על פי הודעת שב"כ והמשטרה, במסגרת פעילותו הוא העביר למפעיליו האיראנים מידע ותמונות על מלונות באזור ים המלח, תוך שהוא עובד באחד מהם, וכן מידע נוסף על אתרי תיירות בדרום הארץ.
