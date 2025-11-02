כניסה
בחקירתו עלה כי היה בקשר עם גורמים איראניים מסוף שנת 2024, וביצע שורה של משימות בעבור תשלום כספי

צוות מגזין אפוק | 2 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

כתב אישום נגד צעיר מטבריה באשמת ריגול עבור איראן

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו הבוקר כי בחודש ספטמבר האחרון נעצר יוסף עין-אלי, בן 23 מטבריה, בחשד למעורבות בעבירות ביטחוניות, ובהן קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות מטעמם.

מחקירתו עלה כי הוא עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים החל מסוף שנת 2024, וביצע בהנחייתם שורה של פעולות ביטחוניות תמורת תשלום כספי.

על פי הודעת שב"כ והמשטרה, במסגרת פעילותו הוא העביר למפעיליו האיראנים מידע ותמונות על מלונות באזור ים המלח, תוך שהוא עובד באחד מהם, וכן מידע נוסף על אתרי תיירות בדרום הארץ.

משטרת ישראל, אילוסטרציה

משטרת ישראל, אילוסטרציה | צילום: lunopark / Shutterstock.com

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות משטרה וחירום בזירת האירוע בקיימברידג'שייר, 2 בנובמבר 2025
עשרה נפצעו ב"אירוע דקירה המוני" באנגליה

דורון פסקין

שני חשודים נעצרו בחשד שדקרו מספר אנשים ברכבת קיימברידג'שייר. בשלב זה, הרשויות לא הגדירו את האירוע כ"פיגוע טרור", וכינו אותו "אירוע משמעותי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 11 באוגוסט 2025
נשיא ארה"ב הלילה: "אני מורה למשרד המלחמה להתכונן לפעולה אפשרית בניגריה"

דורון פסקין

טראמפ הזהיר מפני ההשלכות "אם ממשלת ניגריה תמשיך לאפשר את רציחתם של נוצרים". שר המלחמה הגסת': "או שממשלת ניגריה תגן על הנוצרים, או שנהרוג את הטרוריסטים האסלאמיים שמבצעים את הזוועות הנוראיות האלה"

כוחות צה"ל בדרום לבנון, 13 באוקטובר 2024
ישראל ממשיכה לפעול נגד חיזבאללה; בלבנון גובר החשש מחידוש המלחמה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי ממשלת לבנון לא מצליחה עד כה לצמצם את השפעת חיזבאללה בניסיון להשיב לעצמה את השליטה בדרום המדינה. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הצהיר הבוקר: "אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק – לא נאפשר איום על תושבי הצפון"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה
שר המשפטים הודיע ליועמ"שית כי היא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן

צוות מגזין אפוק

"את וכלל הכפופים לייעוץ המשפטי לממשלה נדרשים לחדול באופן מיידי מכל עיסוק בכל עניין הנוגע לחקירת פרשת שדה תימן וספיחיה, ומכל מעורבות בהליכי החקירה", כתב לוין במכתב ששלח ליועמ"שית

השליח האמריקני ללבנון וסוריה, תומאס ברק, 25 בספטמבר 2025
תומאס ברק: "ישראל תוקפת את לבנון כי יש שם אלפי טילים המאיימים עליה"

דורון פסקין

השליח האמריקני ללבנון וסוריה דיבר בכנס בבחריין, בו טען בין היתר כי "אם המומנטום יימשך והפסקת האש בעזה תחזיק מעמד, בקרוב תהיה עסקת סחר בין טורקיה לישראל". בסוכנויות הידיעות דווח כי ברק אמר לעיתונאים שנשיא סוריה יגיע בקרוב לוושינגטון ויצטרף לברית נגד דאע"ש

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025
שר החוץ האיראני: "מוכנים לכל תרחיש מול ישראל; החומרים הגרעיניים נמצאים עדיין תחת ההריסות"

דורון פסקין

עבאס עראקצ'י חזר בריאיון לערוץ אלג'זירה על העמדה האיראנית: "לא ננהל משא ומתן על תוכנית הטילים שלנו – אין אדם שפוי שמסכים להתפרק מנשקו. עצירת העשרת האורניום אינה אפשרית"

