נשיא ארה"ב הלילה: "אני מורה למשרד המלחמה להתכונן לפעולה אפשרית בניגריה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב אמש בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "אם ממשלת ניגריה תמשיך לאפשר את רציחתם של נוצרים, ארה"ב תפסיק באופן מיידי את כל הסיוע והתמיכה לניגריה, וייתכן מאוד שתיכנס לאותה מדינה שאיבדה כעת את כבודה, כשהיא "יורה לכל עבר", כדי להשמיד לחלוטין את הטרוריסטים האסלאמיים שמבצעים את הזוועות הנוראיות הללו".

טראמפ הוסיף: "אני מורה בזאת למשרד המלחמה שלנו להתכונן לפעולה אפשרית. אם נתקוף – זה יהיה מהיר, אכזרי ומתוק, בדיוק כפי שהבריונים הטרוריסטים תוקפים את הנוצרים היקרים שלנו!

אזהרה: ממשלת ניגריה מוטב שתפעל במהירות".