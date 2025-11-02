כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל אומרים כי ממשלת לבנון לא מצליחה עד כה לצמצם את השפעת חיזבאללה בניסיון להשיב לעצמה את השליטה בדרום המדינה. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הצהיר הבוקר: "אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק – לא נאפשר איום על תושבי הצפון"

יוני בן מנחם | 2 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ישראל ממשיכה לפעול נגד חיזבאללה; בלבנון גובר החשש מחידוש המלחמה

תומאס ברק, השליח האמריקני ללבנון ולסוריה, אמר בסוף השבוע בכנס במנאמה שבבחריין כי לחיזבאללה נותר כוח משמעותי – כ-40 אלף לוחמים לצד בין 15 ל-20 אלף רקטות וטילים. לדבריו, משום שהנשק של חיזבאללה עדיין קיים, ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון מדי יום. ברק קרא להנהגה הלבנונית לפעול במהירות לפירוק ארגוני של חיזבאללה מנשקו וציין כי "אלפי טילים בדרום לבנון עדיין מאיימים על ישראל". לדבריו, "לא הגיוני שאין שיח בין שתי המדינות – ללבנון אין זמן לבזבז".

אזהרתו של ברק התקבלה בלבנון בדאגה רבה והדהדה בתקשורת המקומית וברשתות החברתיות, במיוחד לאור הצהרת מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, בשבוע שעבר, שאמר כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. גם בכלי התקשורת וגם ברשתות עולה החשש מפני מלחמה נוספת עם ישראל.

למרות הפסקת האש בלבנון, שמתקיימת קרוב לשנה, המדינה מתקשה להשתקם מהמלחמה אליה הוביל אותה חיזבאללה לפני כשנתיים שהביאה להרס נרחב. חיזבאללה מנסה כיום לשקם את דרום לבנון, אולם במקביל בונה ביצורים ומתחמש לקראת סבב לחימה עתידי עם ישראל.

כוחות צה"ל בדרום לבנון, 13 באוקטובר 2024

כוחות צה"ל בדרום לבנון, 13 באוקטובר 2024 | צילום: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
משטרת ישראל, אילוסטרציה
כתב אישום נגד צעיר מטבריה באשמת ריגול עבור איראן

צוות מגזין אפוק

בחקירתו עלה כי היה בקשר עם גורמים איראניים מסוף שנת 2024, וביצע שורה של משימות בעבור תשלום כספי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 11 באוגוסט 2025
נשיא ארה"ב הלילה: "אני מורה למשרד המלחמה להתכונן לפעולה אפשרית בניגריה"

דורון פסקין

טראמפ הזהיר מפני ההשלכות "אם ממשלת ניגריה תמשיך לאפשר את רציחתם של נוצרים". שר המלחמה הגסת': "או שממשלת ניגריה תגן על הנוצרים, או שנהרוג את הטרוריסטים האסלאמיים שמבצעים את הזוועות הנוראיות האלה"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה
שר המשפטים הודיע ליועמ"שית כי היא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן

צוות מגזין אפוק

"את וכלל הכפופים לייעוץ המשפטי לממשלה נדרשים לחדול באופן מיידי מכל עיסוק בכל עניין הנוגע לחקירת פרשת שדה תימן וספיחיה, ומכל מעורבות בהליכי החקירה", כתב לוין במכתב ששלח ליועמ"שית

השליח האמריקני ללבנון וסוריה, תומאס ברק, 25 בספטמבר 2025
תומאס ברק: "ישראל תוקפת את לבנון כי יש שם אלפי טילים המאיימים עליה"

דורון פסקין

השליח האמריקני ללבנון וסוריה דיבר בכנס בבחריין, בו טען בין היתר כי "אם המומנטום יימשך והפסקת האש בעזה תחזיק מעמד, בקרוב תהיה עסקת סחר בין טורקיה לישראל". בסוכנויות הידיעות דווח כי ברק אמר לעיתונאים שנשיא סוריה יגיע בקרוב לוושינגטון ויצטרף לברית נגד דאע"ש

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 22 ביוני 2025
שר החוץ האיראני: "מוכנים לכל תרחיש מול ישראל; החומרים הגרעיניים נמצאים עדיין תחת ההריסות"

דורון פסקין

עבאס עראקצ'י חזר בריאיון לערוץ אלג'זירה על העמדה האיראנית: "לא ננהל משא ומתן על תוכנית הטילים שלנו – אין אדם שפוי שמסכים להתפרק מנשקו. עצירת העשרת האורניום אינה אפשרית"

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ושר ההגנה ההודי, ראג'נאת סינג, 31 באוקטובר 2025
ארה"ב והודו חתמו על "הסכם מסגרת ביטחונית" להעמקת שת"פ בנושאי ביטחון, טכנולוגיה ותעשייה

דורון פסקין

ההסכם נחתם לתקופה של עשר שנים. שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת': "ההסכם הוא אבן יסוד ליציבות ולהרתעה באזור האינדו-פסיפי"

שתפו: