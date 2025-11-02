ישראל ממשיכה לפעול נגד חיזבאללה; בלבנון גובר החשש מחידוש המלחמה

תומאס ברק, השליח האמריקני ללבנון ולסוריה, אמר בסוף השבוע בכנס במנאמה שבבחריין כי לחיזבאללה נותר כוח משמעותי – כ-40 אלף לוחמים לצד בין 15 ל-20 אלף רקטות וטילים. לדבריו, משום שהנשק של חיזבאללה עדיין קיים, ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון מדי יום. ברק קרא להנהגה הלבנונית לפעול במהירות לפירוק ארגוני של חיזבאללה מנשקו וציין כי "אלפי טילים בדרום לבנון עדיין מאיימים על ישראל". לדבריו, "לא הגיוני שאין שיח בין שתי המדינות – ללבנון אין זמן לבזבז".

אזהרתו של ברק התקבלה בלבנון בדאגה רבה והדהדה בתקשורת המקומית וברשתות החברתיות, במיוחד לאור הצהרת מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, בשבוע שעבר, שאמר כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. גם בכלי התקשורת וגם ברשתות עולה החשש מפני מלחמה נוספת עם ישראל.